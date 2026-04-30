El Defensor del Paciente recibe "cientos de denuncias" por la suspensión de cirugías y pruebas por la huelga médica

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha asegurado que está recibiendo "cientos de denuncias" de pacientes a quienes han suspendido "cirugías oncológicas, pruebas diagnósticas urgentes, consultas de seguimiento de enfermedades graves y tratamientos de rehabilitación" como consecuencia de la huelga de médicos.

La presidenta de la entidad, Carmen Flores, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, en la que respalda el "derecho fundamental a la huelga", pero critica que la situación se está volviendo "insoportable" ante la "falta de cumplimiento de servicios mínimos".

En este sentido, denuncia que la huelga está provocando un "daño irreparable" a los pacientes más vulnerables y, por ello, ha solicitado a la ministra su intervención para que ninguna cirugía oncológica ni prueba diagnóstica urgente se suspenda, así como la creación de un comité de crisis 24 horas con asociaciones de pacientes para evaluar caso a caso a los pacientes desatendidos.

Asimismo, reclama a García que llegue a un acuerdo para poner fin a la huelga porque ella "es la garante del derecho a la salud". "Le pedimos que actúe antes de que tengamos que ir a Fiscalía por omisión del deber de socorro", sostiene.

En el escrito dirigido al presidente del CGCOM, Carmen Flores insiste en la obligatoriedad de cumplir con los servicios mínimos y, en esta línea, pide a la organización que emita una instrucción urgente a todos los colegios de médicos recordando la obligación deontológica de garantizar la atención a pacientes oncológicos, menores, embarazadas, urgencias vitales, pacientes crónicos en descompensación y tratamientos no demorables.

Asimismo, pide que se abra expediente deontológico a los facultativos que suspendan actos médicos que pongan en riesgo la vida o causen daño irreparable al paciente. También exige al CGCOM que se pronuncie públicamente para "separar el derecho a huelga del abandono de pacientes, porque se está criminalizando a toda la profesión por la actuación de algunos".