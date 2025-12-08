El Defensor del Paciente pide al Gobierno crear un registro de incidentes en asistencia sanitaria-administrativa

Archivo - Médico en una consulta. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de un registro nacional de incidentes médico-sanitario que evite "situaciones graves" en la asistencia sanitaria-administrativa.

Así lo ha pedido la presidenta de la organización, Carmen Flores López, en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que ha subrayado la importancia de no dejar este registro "en manos de las comunidades".

Flores López también ha pedido al Gobierno que considere "seriamente" la eliminación de los aforamientos o privilegios procesales para los políticos, una medida que considera "necesaria y urgente" para garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia en la gestión pública.

Además, ha instado a derogar de forma "inmediata" la ley 15/97, que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública, con el objetivo de acabar con los "chanchullos y desviación de dinero público a las empresas", que perjudican "gravemente" la salud de los ciudadanos y a los servicios públicos.

Cabe destacar que la ministra de Sanidad adelantó el domingo en una entrevista con el diario 'El País' que esta legislación va a ser derogada, y que se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 que ponga "coto" al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a "fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación" del sistema sanitario.

Estas declaraciones llegan en el marco de una polémica surgida tras la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que insta a rechazar pacientes o prácticas no rentables en el Hospital de Torrejón, un centro de carácter público de cuya gestión se encarga la mencionada compañía.