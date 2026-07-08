Defensa de la Sanidad Pública rechaza el Real Decreto de financiación y fijación de precios de medicamentos

Archivo - Imagen de recurso de fármacos. - BERBÉS - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su rechazo al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

"Compartimos el objetivo de garantizar el acceso rápido y equitativo a la innovación terapéutica y de preservar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, creemos que no alcanza adecuadamente ese equilibrio y refuerza mecanismos de confidencialidad y participación empresarial que reducen la transparencia y debilitan el control público de decisiones que afectan a miles de millones de euros de recursos públicos", ha señalado la FADSP en un comunicado.

La federación subraya que la transparencia y la capacidad negociadora del Estado no son objetivos incompatibles, ya que es posible preservar determinadas estrategias de negociación frente a la industria farmacéutica sin renunciar a una evaluación científica "plenamente independiente" y al conocimiento público de los criterios que justifican la financiación de cada medicamento.

Así, destaca que la prestación farmacéutica es un servicio público que se sostiene sobre una evaluación independiente y transparente de los medicamentos y tecnologías sanitarias; un procedimiento de financiación basada en la fijación de precios justos, que aseguren el acceso universal a las terapias necesarias a la vez que se preserva la sostenibilidad financiera del Sistema Sanitario público, y el seguimiento posterior a la adopción del medicamento, con el objetivo de identificar beneficios y efectos adversos inesperados y la toma consiguiente de las decisiones que sean necesarias, con la participación de los profesionales del SNS.

Además, la FADSP considera que el "interés público" debe seguir siendo el elemento rector de toda la política farmacéutica y no quedar subordinado a criterios comerciales.

Para la organización, la valoración del proyecto de Real Decreto sobre financiación de medicamentos no puede realizarse sin tomar en consideración el contenido del Real Decreto 415/2026 del Ministerio de Sanidad, que regula la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS). Sus informes, junto con la documentación aportada por el laboratorio solicitante, servirán de base para que el Grupo de Adopción de Medicamentos decida sobre la inclusión o exclusión de un medicamento de la financiación pública del SNS.

La federación subraya que el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias blinda la confidencialidad y el control de las evaluación de tecnologías sanitarias por parte de la empresa comercializadora.

En este sentido, señala el decreto "abunda una y otra vez" en el secretismo de las empresas farmacéuticas, de forma que la información de carácter económico o comercial obtenida en aplicación del RD tendrá carácter confidencial para no perjudicar los intereses empresariales.

"En La FADSP no podemos apoyar ni el RD por el que se regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud ni los informes de evaluación de tecnologías sanitarias (RD 415/2026) en los que basan sus decisiones los Grupos de Adopción de Medicamento", apunta.

La federación cree que el Ministerio de Sanidad pierde una "gran oportunidad" para incrementar la transparencia, mediante la evaluación continuada de los medicamentos y las tecnologías sanitarias con la colaboración de los profesionales del SNS, así como para potenciar la investigación sanitaria gestionada desde lo público, que permita avanzar en el desarrollo y la patente de fármacos y tecnologías públicas innovadoras en el SNS.