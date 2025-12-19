Defensa de la Sanidad Pública considera "insuficiente" el aumento de los presupuestos sanitarios per cápita de las CCAA

Archivo - Imagen de recurso médico. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PABLO_K - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha analizado los presupuestos sanitarios presentados hasta ahora por las comunidades autónomas para 2026, y ha señalado que aunque se ha producido un incremento del dinero destinado por habitante respecto al año anterior en todas ellas, este aumento es "insuficiente" para las necesidades del sistema sanitario.

La FADSP ha detallado que todas las comunidades autónomas, salvo cinco, han presentado ya sus cuentas, aunque queden trámites para formalizar su aprobación y sea posible que algunas hagan modificaciones o acaben prorrogando sus presupuestos. Las cinco que aún no los han presentado, y para las que la federación ha considerado que prorrogarán los de 2025, son Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Según ha indicado, los presupuestos sanitarios per cápita han aumentado, de media, un 3,44 por ciento respecto a 2025, lo que supone 69,25 euros. La FADSP ha señalado que esto implica que se seguirá estando por debajo de la media de los países de la Unión Europea en gasto sanitario per cápita, y muy por debajo de los países del euro. En este punto, ha reiterado su demanda, ya trasladada en 2022, de aumentar en 1.000 euros per cápita los presupuestos.

FADSP ha apuntado que el mayor presupuesto per cápita, al igual que en 2025, es el de Asturias, con 2506,71 euros por habitante, lo que supone un aumento de 84,43 euros con respecto al año anterior, mientras que el menor es el de Murcia, que prorroga sus presupuestos. De aquellas comunidades autónomas que sí han presentado cuentas para el año 2026, es Madrid la que tiene un menor presupuesto, 1.537,28 euros, por lo que ha aumentado ligeramente en 55,03 euros.

La federación ha destacado que la situación es más complicada en las CCAA que prorrogan presupuestos porque en el mejor de los casos los nuevos presupuestos no estarán operativos hasta el segundo trimestre de 2026 y eso impedirá hasta entonces el necesario refuerzo del sistema sanitario en estos territorios.

En conclusión, ha enfatizado que el aumento es "escaso" y está "muy mal repartido", lo que hace que se mantenga la insuficiencia financiera global del sistema sanitario y consolida las desigualdades interterritoriales.

Desde la FADSP han insistido en la necesidad de realizar un esfuerzo presupuestario para reforzar la sanidad pública, desarrollar mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, y efectuar un refuerzo especial de la Atención Primaria, algo que "resulta imposible" con los presupuestos presentados.