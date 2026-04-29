Defensa de la Sanidad Pública considera "inhumana" la propuesta de excluir a personas inmigrantes de la sanidad pública

Archivo - Médico y paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NOIPORNPAN - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha expresado este miércoles su rechazo a la propuesta de excluir a personas inmigrantes del acceso a la atención sanitaria pública, lo que considera una medida "discriminatoria", "inhumana" e "innecesaria".

Así lo ha señalado ante el acuerdo del Partido Popular y Vox en Extremadura, que contempla "la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular" y aboga por la "prioridad nacional".

La entidad ha apuntado que la aplicación de estos principios en el ámbito sanitario se basa en la "mentira" de que extender la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares haría insostenible el sistema. Según ha subrayado, "existe suficiente evidencia" de que el SNS puede "asumir perfectamente" la atención a esta población.

Para la FADSP, son las bajadas de impuestos, que ha afeado a ambos partidos, el aumento "desbocado" del gasto farmacéutico y tecnológico "innecesario" y las transferencias de fondos públicos al sector privado los que ponen "en riesgo real" el mantenimiento de la sanidad pública.

Asimismo, ha señalado que la medida podría aumentar el riesgo de difusión de enfermedades transmisibles y abriría la puerta a nuevas exclusiones a otros colectivos. "Sería difícilmente asumible para la gran mayoría de la población contemplar que las personas inmigrantes arrastren públicamente sus dolencias y enfermedades sin ser atendidas", ha añadido.

La federación ha asegurado que, con el objetivo de excluir a las personas inmigrantes, los gobiernos del Partido Popular y, en especial, el de Madrid, pretenden "incumplir la legalidad no aplicando" el real decreto que garantiza la asistencia sanitaria a este colectivo.

Por último, ha instado a las fuerzas políticas y sociales a rechazar esta medida, "que atenta contra la ética ciudadana y contra los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias".