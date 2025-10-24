Defensa de la Sanidad Pública considera inaceptables los datos del Barómetro Sanitario sobre las listas de espera

Archivo - Imagen de recurso de una doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que los últimos datos sobre las listas de espera del Barómetro Sanitario 2025 son "inaceptables", por lo que reclama reducir drásticamente los tiempos, con plazos máximos garantizados y seguimiento público.

Así se ha pronunciado la FADSP tras conocer los datos del Barómetro Sanitario 2025, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad. Los datos señalan que se necesitan unos 8,85 días de media para obtener una cita con el médico de familia y 115,65 días para una primera consulta de atención especializada.

"Estos tiempos de espera son incompatibles con una atención sanitaria de calidad y consolidan desigualdades reales entre territorios y grupos sociales", señalan desde la Federación.

Según el Barómetro, el 17,7 por ciento de la población ha necesitado atención sanitaria por motivos de salud mental o malestar emocional en el último año. "Este dato confirma la necesidad urgente de reforzar los servicios públicos de salud mental, garantizando acceso rápido, atención continuada y recursos suficientes en todos los niveles asistenciales", apunta la Federación. Por ello, reclama impulsar un plan específico de salud mental, que asegure atención pública, accesible y universal.

Asimismo, la Defensa de la Sanidad Pública pide reforzar la Atención Primaria, dotándola de más profesionales, recursos y capacidad de resolución. Así como garantizar la equidad territorial, con una financiación suficiente y justa en todas las comunidades autónomas.

Por otra parte, reclama frenar las privatizaciones y externalizaciones, que debilitan la cohesión y eficiencia del sistema. Además de aumentar la transparencia y la participación ciudadana, con datos actualizados y control público de la gestión sanitaria.

LA SANIDAD PÚBLICA SIGUE SIENDO LA OPCIÓN DE CONFIANZA

Los datos del Barómetro señalan que el 61,4 por ciento de las personas con seguro médico privado considera que, ante una enfermedad grave, recibiría mejor atención en el sistema público. Además, la satisfacción con la atención recibida sigue siendo elevada: 78,5 por ciento en Atención Primaria, 78,4 por ciento en hospitalización y 74,9 por ciento en salud mental.

Para la FADSP, estos datos "ratifican la solidez, la profesionalidad y la calidad del sistema sanitario público, que continúa siendo la principal garantía de salud y equidad, incluso para quienes recurren a la sanidad privada".

"Si bien es cierto, existe una creciente preocupación ciudadana por la falta de recursos y la sobrecarga, especialmente en Atención Primaria", finaliza la Federación.