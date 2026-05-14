La 'Declaración de Madrid' de la Conferencia Iberoamericana de Ministros compromete a una salud global "más democrática" - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, que se ha celebrado este jueves en el Teatro Real de Madrid, ha alumbrado la denominada 'Declaración de Madrid', texto que compromete a "los países iberoamericanos" a "participar de forma activa en los procesos de reforma de la arquitectura de la salud global, hacerla más transparente, más democrática".

El objetivo es "fortalecer la cooperación entre los países y el multilateralismo", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "se ha puesto especial énfasis en la importancia del multilateralismo" después de lo vivido, "por ejemplo, con este brote y esta crisis y esta emergencia sanitaria" del hantavirus.

En este sentido, García ha explicado que esta reunión, celebrada "en el entorno de la futura Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre", ha estado "marcada por un clima siempre de cooperación, de diálogo". Así, los puntos de reflexión "han sido, en primer lugar, la prevención, preparación y respuesta ante las emergencias sanitarias", ha explicado.

LA SALUD MENTAL, EJE CLAVE DE LA REUNIÓN

Además, se ha abordado "la producción local y el acceso equitativo a los medicamentos, el reconocimiento de la importancia que le damos todos los países a la Salud Mental y el impulso a la formación del personal sanitario", ha continuado, al tiempo que ha señalado que, previamente, y junto a la reina Leticia, se ha llevado a cabo "una sesión especial sobre la equidad y la inclusión de las enfermedades raras".

Según ha indicado, en esta cita con la reina y todas las delegaciones iberoamericanas, y en la que también ha participado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, se ha tratado el asunto de "cómo cooperar, cómo cohesionar y cómo, desde España, podemos liderar también toda la red de tratamiento, de diagnóstico precoz sobre las enfermedades raras".

"También, hemos comprometido a la conclusión exitosa de las negociaciones del Tratado de Pandemias", con ese anexo que se está "negociando ahora con el resto de países". Junto a ello, ha destacado las metas de "garantizar el acceso universal, la reducción de las barreras comerciales, el fomento de la producción local en materia de regulación farmacéutica y el cuidado de la Salud Mental como un derecho humano".