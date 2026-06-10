Daño Cerebral Estatal refuerza la educación vial entre jóvenes frente a las distracciones digitales cuando van andando

Archivo - Chica mirando el móvil mientras camina. - VALERIY_G/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daño Cerebral Estatal ha lanzado una infografía para alertar sobre los riesgos asociados al uso del teléfono móvil y otros dispositivos digitales durante los desplazamientos a pie, especialmente entre adolescentes y jóvenes, para recordar, con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se celebra este miércoles, que una distracción aparentemente inofensiva "puede tener consecuencias para toda la vida".

Según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico, uno de cada tres peatones en España reconoce no prestar la debida atención al cruzar un paso señalizado, y el 86 por ciento admite que su atención se ve afectada por el uso del móvil. Además, uno de cada tres peatones utiliza el móvil siempre o con frecuencia mientras camina por la ciudad.

La normalización de esta conducta, según los expertos, resulta preocupante, especialmente entre adolescentes y jóvenes que comienzan a desplazarse de forma autónoma y a usar bicicletas, vehículos de movilidad personal o ciclomotores.

En esta etapa se pone a prueba el aprendizaje en materia vial y la exposición al riesgo de sufrir algún siniestro y, en ocasiones, la percepción de los riesgos a esta edad aún es baja y, como consecuencia, se derivan más accidentes y de mayor gravedad.

El daño cerebral adquirido (DCA) es el conjunto de secuelas derivadas de una lesión repentina en el cerebro y entre sus principales causas se encuentran los traumatismos craneoencefálicos provocados por accidentes de tráfico y atropellos. Por ello, la entidad ha considerado prioritario impulsar acciones preventivas que reduzcan el riesgo, especialmente en una etapa "tan vulnerable y con un uso tan extendido del móvil y otros aparatos como es la adolescencia".

REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE REACCIÓN

En este sentido, la entidad ha recordado que el cerebro no puede atender "eficazmente varias tareas complejas de forma simultánea". Por ello, lo que comúnmente se conoce como multitarea es, en realidad, un cambio constante de foco atencional que "reduce la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de error".

Al utilizar el móvil mientras se camina disminuye la atención al entorno, aumenta el tiempo de respuesta ante imprevistos, se reduce el campo visual y se ignoran señales relevantes del tráfico.

Asimismo, las distracciones no son únicamente visuales, ya que leer mensajes o mirar la pantalla, pensar en una respuesta, escribir en el dispositivo o escuchar música o podcasts con auriculares son conductas que podrían terminar en un accidente que sería evitable.

La DGT, por ello, ha advertido de que utilizar el móvil mientras se camina aumenta entre un 30 por ciento y un 40 por ciento el riesgo de sufrir un atropello, porcentaje que se incrementa cuando además se utilizan auriculares.

Ante esta realidad, Daño Cerebral Estatal ha reivindicado la necesidad de reforzar la educación vial en centros educativos, asociaciones de familias y espacios comunitarios donde se desarrolla la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes.

La entidad ha defendido que la educación vial debe ir "más allá del conocimiento de las normas y promover la adquisición de hábitos que permitan usar las vías con seguridad".

"Detenerse antes de cruzar, levantar la vista del móvil, retirar los auriculares en los cruces, mirar a ambos lados y asegurarse de que los conductores han detectado nuestra presencia son gestos sencillos que pueden evitar lesiones graves", han asegurado.

Por esta razón, desde el Movimiento Asociativo se ha hecho un llamamiento a administraciones públicas, comunidad educativa, familias y sociedad en general para "seguir impulsando una cultura de prevención que contribuya a reducir los accidentes y sus consecuencias".