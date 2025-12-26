Daño Cerebral Estatal y el Ministerio de Sanidad abordan mejoras en la atención de personas con daño cerebral adquirido - DAÑO CEREBRAL ESTATAL

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este martes representantes de Daño Cerebral Estatal mantuvieron una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, y su equipo para abordar mejoras clave en la atención a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Durante el encuentro, la entidad ha trasladado la necesidad de crear un código específico al alta hospitalaria para personas con DCA, una medida fundamental para garantizar la continuidad asistencial y una atención sociosanitaria adecuada tras la fase hospitalaria.

Por su parte, la ministra ha mostrado, según han señalado, "una actitud empática y receptiva" ante las dificultades que afrontan las personas con Daño Cerebral Adquirido y sus familias.

En el encuentro, han explicado, García ha anuciado que, a comienzos de 2026, el Ministerio tiene previsto realizar un estudio de la codificación de diversas patologías, entre las que se encontrarían aquellas que identifican al DCA, para conocer la diferente casuística del DCA.

De este modo, espera, "más adelante", poder elaborar un atlas sanitario que permita identificar buenas prácticas en atención sociosanitaria en las comunidades autónomas y favorecer su implantación en todo el territorio, avanzando hacia una atención integral en las fases aguda, subaguda y crónica.