Daniel Natera de Benito, premiado por Sociedad Mundial de Enfermedades Musculares en distinción a su labor investigadora - SENEP

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mundial de Enfermedades Musculares (WMS, por sus siglas en inglés) ha concedido el premio 'Miólogo Emergente del Año' al neuropediatra y miembro de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), el doctor Daniel Natera de Benito, en reconocimiento a su labor investigadora.

Recibir la distinción "representa una gran alegría para mí, pero sobre todo supone un reconocimiento a toda la trayectoria y el esfuerzo desarrollado a lo largo de los años por la Unidad de Neuromuscular del Hospital Sant Joan de Déu, que dirige el neuropediatra Andrés Nascimento", ha indicado durante el reciente Congreso Anual de la sociedad científica internacional, celebrado en Hiroshima (Japón).

De este modo, la actual es la primera vez que se concede el premio a un experto en enfermedades neuromusculares que trabaja en España, además de que representa el máximo reconocimiento que la WMS concede a los investigadores emergentes, con base en su trayectoria y su contribución al campo de las enfermedades neuromusculares.

Natera de Benito, quien también es miembro del grupo de investigación aplicada en enfermedades neuromusculares del Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) de Barcelona, ha sido merecedor del galardón por su actividad en el ámbito de la investigación de las patologías neuromusculares pediátricas, combinando la caracterización clínica y molecular de las enfermedades, el diagnóstico de precisión de las pediátricas raras y la investigación traslacional orientada a mejorar su tratamiento.

En concreto, y según la WMS, se han destacado sus contribuciones, reconocidas internacionalmente, a la caracterización molecular y al diagnóstico de precisión de enfermedades neuromusculares pediátricas raras. Mediante la integración de un fenotipado clínico exhaustivo, el análisis genómico, la correlación genotipo-fenotipo y la investigación clínica traslacional, su trabajo ha contribuido a avanzar en la comprensión de los mecanismos de enfermedad, perfeccionar los enfoques diagnósticos y desarrollar estrategias terapéuticas basadas en el genotipo, impulsando así la Medicina de precisión y mejorando la atención clínica de los niños con enfermedades neuromusculares raras.

"En las enfermedades genéticas neuropediátricas no siempre es fácil llegar al diagnóstico", ha explicado, aunque ha declarado que "los avances en investigación de los últimos años están permitiendo diagnosticar a una proporción cada vez mayor de pacientes". "Es importante seguir avanzando para que esto sea posible", ha puesto de manifiesto.

LA SENEP DESTACA EL "ORGULLO PARA LA NEUROPEDIATRÍA ESPAÑOLA"

Al respecto, el presidente de la SENEP, el neuropediatra Marcos Madruga, ha destacado el "orgullo para la Neuropediatría española" que representa esta noticia, la cual "pone de manifiesto el enorme talento de los profesionales españoles y la importancia de impulsar la investigación desde la práctica clínica". "En las enfermedades neuromusculares pediátricas, investigar significa avanzar hacia diagnósticos más precoces y precisos, comprender mejor la evolución de estas patologías, y abrir nuevas oportunidades terapéuticas para los niños y sus familias", ha explicado.

"Distinciones como ésta visibilizan el trabajo que se desarrolla en España, y refuerzan la necesidad de seguir apostando por la investigación, la colaboración multidisciplinar, y el desarrollo de una Medicina de precisión que se traduzca en mejoras reales en la atención y en la calidad de vida de nuestros pacientes", ha continuado.

En esta línea, ha declarado que el reconocimiento "hace aún más patente la necesidad de avanzar en el reconocimiento oficial de la Neuropediatría como subespecialidad mediante la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE)". "La complejidad de las enfermedades neurológicas infantiles, y los avances en su diagnóstico y tratamiento requieren una formación específica y reglada, que permita trasladar el conocimiento científico a la práctica asistencial", ha finalizado.