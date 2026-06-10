CyL rubrica el comunicado de las CCAA para pedir diálogo sobre el Estatuto Marco y pide a García que "eche una pensada"

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha sumado al comunicado conjunto remitido por 16 comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, todas menos Cataluña, en el que reclaman mantener el diálogo en la negociación del Estatuto Marco y avanzar en el proceso con las organizaciones profesionales y sindicales, así, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado a la ministra Mónica García que "eche una pensada".

"Es curioso que ahora la ministra venga a pedir diálogo a las comunidades autónomas cuando ya ha aprobado el Estatuto sin ningún tipo de diálogo, con quien tenía que haber dialogado, que son con las comunidades autónomas y con los profesionales, tenemos una forma distinta de entender la política", ha señalado Fernández Carriedo después de que se haya celebrado el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este sentido, ha subrayado que "el diálogo es antes de tomar acuerdos" y ha considerado que, una vez aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, "determinadas cosas ya quedan fijas", por lo que "se ha perdido una buena oportunidad para el diálogo, para el consenso y para el acuerdo".

Asimismo, ha explicado que en la carta las autonómicas piden "que rectifique, que comience este asunto a negociarlo, que le dé una vuelta a la idea de no querer sentarse" y ha añadido que este planteamiento "sería bueno para el sistema sanitario".

Carriedo ha recordado que, aunque el Ministerio tiene competencias en esta materia, muchas corresponden a las comunidades autónomas. "Si quien desarrolla el estatuto marco lo hace sin diálogo, sin tener en cuenta la opinión de la gente, sin querer sentarse, pues creo que es una línea equivocada", ha señalado.

"Si todas las comunidades autónomas menos una han escrito esta carta pidiéndole una rectificación a la ministra, creo que la ministra tendría que echarle una pensada, sentarse, rectificar, dialogar con las comunidades autónomas sería bueno que la ministra reflexionara que no todos pueden estar equivocados, que a veces sentarse es positivo, dialogar es necesario", ha concluido.

Lógicamente es curioso que ahora la ministra venga a pedir diálogo a las comunidades autónomas cuando ya ha aprobado el Estatuto sin ningún tipo de diálogo con quien tenía que haber dialogado, que son con las comunidades autónomas y con los profesionales. Tenemos una forma distinta de entender la política.

El diálogo es antes de tomar acuerdos.

Y ese acuerdo marco está establecido y, por tanto, determinadas cosas ya quedan fijas, pues creo que se ha perdido una buena oportunidad para el diálogo, para el consenso y para el acuerdo.

Las comunidades autónomas han enviado una carta a la ministra, todas menos una, todas las comunidades autónomas menos una, donde le piden que rectifique, que comience este asunto a negociarlo, que le dé una vuelta a la idea de no querer sentarse y creo que sería buena para el sistema sanitario.

Tenemos competencias en el Ministerio de Sanidad y Sanidad, muchas son de las comunidades autónomas, pero entre las pocas competencias está este acuerdo marco.

Si quien desarrolla el estatuto marco lo hace sin diálogo, sin tener en cuenta la opinión de la gente, sin querer sentarse, pues creo que es una línea equivocada.

Y si todas las comunidades autónomas menos una han escrito esta carta pidiéndole una rectificación a la ministra, creo que la ministra tendría que echarle una pensada, sentarse, rectificar, dialogar con las comunidades autónomas y dialogar con las comunidades autónomas.

Es lo que pensamos las comunidades autónomas y, por tanto, sería bueno que la ministra reflexionara que no todos pueden estar equivocados, que a veces sentarse es positivo, dialogar es necesario y que ella no lo haya hecho hasta ahora no significa que sea un ejercicio que no se pueda comenzar.