CyL pide que el CISNS aborde también la falta de profesionales sanitarios además de los programas de cribado

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha solicitado que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado para el 12 de noviembre, incluya en su orden del día la situación de los profesionales sanitarios en España, además de los programas de cribado.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha señalado que la petición se plantea "con el ánimo de que el Gobierno asuma sus competencias y se dé una respuesta eficaz a dos cuestiones clave para el sistema sanitario".

"El consejero de Sanidad ha solicitado que este Consejo tenga dos objetivos: hablar de cribados y hablar de profesionales sanitarios, una competencia que debe ejercer el Gobierno de España", ha precisado Fernández Carriedo.

En relación con los programas de detección precoz, el portavoz ha recordado que Castilla y León está cumpliendo "de manera rigurosa" el acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en el marco de la ponencia nacional de cribados. "Ese informe técnico se está aplicando en la comunidad e incluso se ha ampliado el número de beneficiarias, ya que empezamos antes y acabamos después en las franjas de edad que se aplican a los cribados", ha destacado.

Fernández Carriedo ha reiterado que la Junta considera "prioritario" que el Ministerio de Sanidad impulse medidas concretas para atajar la escasez de profesionales. "El problema de recursos humanos en el ámbito sanitario es estructural y requiere planificación estatal, coordinación con las comunidades y decisiones inmediatas", ha afirmado.