CSIF valora que el Estatuto Marco incluya reivindicaciones como la jubilación parcial y anticipada

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de CSIF-A en Sevilla, para reclamar mejoras en el Estatuto Marco. - CSIF-A - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado que el proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, incluya algunas de sus reivindicaciones históricas, como la jubilación parcial y anticipada y una nueva clasificación profesional acorde con las funciones realizadas, la responsabilidad y la especialización.

En este contexto, el sindicato ha subrayado que las medidas en materia de jubilación se realizarán de manera paralela al conjunto de los empleados públicos, cuyas mejoras se encuentran incluidas en el proyecto de Ley de Función Pública, actualmente en trámite parlamentario, y que además recoge el Estatuto Marco como derecho inalienable.

CSIF espera que el texto aprobado inicie de manera inmediata su tramitación parlamentaria y confía en que se acelere tanto su tramitación como su entrada en vigor. Asimismo, lamenta que la negociación se haya demorado durante tanto tiempo, algo que atribuye a la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y otros departamentos, como el de Seguridad Social.

Según el sindicato, las medidas mencionadas y otras recogidas en el texto del Estatuto Marco son resultado de la presión y las movilizaciones que ha realizado durante los últimos años.

Ahora, CSIF se dirigirá a los grupos parlamentarios para acordar un calendario de reuniones y trasladarles enmiendas que mejoren el texto en lo referente a los derechos laborales del colectivo afectado.

Además, afirma que vigilará durante la tramitación parlamentaria que el texto no sufra modificaciones que recorten las mejoras introducidas tras años de negociación. En este sentido, exigirá la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de enero de 2026 para iniciar la negociación del acuerdo retributivo que deberá acompañar a la nueva ley.