CSIF urge a Sanidad a negociar el sistema retributivo ligado a la nueva clasificación del Proyecto de Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ministerio de Sanidad que convoque "de inmediato" a la Comisión de Seguimiento del acuerdo del nuevo Estatuto Marco para negociar el nuevo sistema retributivo ligado a la nueva clasificación profesional que recoge el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros.

El sindicato ha defendido en un comunicado que el reconocimiento profesional debe ir acompañado de reconocimiento salarial y ha explicado que la negociación debe comenzar "cuanto antes" para que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplen las mejoras económicas que se acuerden.

CSIF ha detallado que remitirá una propuesta a Sanidad sobre las cuantías que cada grupo profesional debe tener incluidas en su nómina como retribuciones básicas y trienios. Con esto, busca dejar atrás la "merma histórica" que algunos colectivos sufren desde hace más de 17 años por el incumplimiento del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y los desequilibrios producidos tras el nuevo marco europeo de cualificaciones y el proceso de Bolonia.

Según ha precisado, esta situación afecta especialmente a técnicos medios y superiores, enfermería, fisioterapia, trabajo social y otras titulaciones universitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), para las que ha subrayado que la formación, las funciones, la cualificación y la responsabilidad deben tener un reconocimiento profesional y retributivo.

RECONOCER ESPECIALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD

A su juicio, el nuevo sistema retributivo debe permitir reconocer adecuadamente la especialización exigida y la responsabilidad asociada a las competencias profesionales, incluyendo a médicos especialistas, enfermeras especialistas y, en general, al conjunto de profesionales vinculados a la formación sanitaria especializada (FSE).

Además, ha demandado que se reconozcan profesional y económicamente las competencias y tareas que desarrollan los diferentes grupos de Gestión y Servicios, que incluye a celadores, administrativos y auxiliares administrativos, pinches y personal de mantenimiento, entre otros.

"No podemos tolerar por más tiempo que colectivos como celadores continúen cobrando lo establecido para un Grupo E del TREBEP, que ya no existe, por debajo del salario mínimo interprofesional, aunque hay más ejemplos en estos colectivos, auxiliares administrativos, etc.", ha apuntado CSIF.

En este sentido, el sindicato considera necesario revisar aquellas situaciones en las que las cuantías retributivas no reflejan adecuadamente las competencias y funciones que desarrollan los profesionales, tanto entre el personal sanitario como entre los diferentes colectivos de Gestión y Servicios.

PETICIONES EN LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

CSIF ha informado de que mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios para seguir mejorando el texto del Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria.

En particular, centrará sus peticiones en la incorporación del Grupo 9 en la nueva clasificación profesional, con el objetivo de reconocer la exigencia de especialización para los médicos. La organización sindical planteó esta propuesta en la Mesa del Ámbito de Sanidad, pero no obtuvo el apoyo necesario de ninguna otra organización ni de la Administración, según ha comentado.

Además, presentará a los grupos parlamentarios del Congreso el resto de alegaciones que hizo en la fase de consulta y audiencia pública para su posible inclusión como enmiendas.