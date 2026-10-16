CSIF urge al Ministerio de Sanidad y a las CCAA a aumentar las plantillas por el incremento de infecciones respiratoria

Archivo - Paciente y médico con mascarilla en la consulta por covid persistente. - CHOREOGRAPH/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas "refuerzos urgentes" de personal para afrontar la campaña de vacunación y el incremento estacional de las patologías respiratorias, y piden que abandonen la improvisación y "concreten ya los recursos humanos necesarios para evitar que el aumento de la demanda asistencial vuelva a exigir un sobreesfuerzo de los profesionales".

"La sanidad pública necesita reforzar sus plantillas antes de que avance el otoño y llegue el periodo de mayor presión asistencial" afirman, y aunque los datos actuales no permiten afirmar que exista una saturación generalizada del Sistema Nacional de Salud, "sí refuerzan la necesidad de anticipar los recursos ante una temporada en la que pueden coincidir distintas patologías respiratorias".

El sindicato exige contrataciones específicas para la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 y cobertura efectiva de las ausencias, con especial atención a Atención Primaria y Enfermería, sin olvidar al personal médico, técnico, administrativo, celador y al resto de categorías imprescindibles para el funcionamiento de los centros.

"CSIF rechaza que la campaña de vacunación se sostenga a costa de prolongaciones de jornada, acumulación de tareas, demoras en las citas de Atención Primaria y dificultades para acceder a la atención sanitaria, o mediante el traslado de profesionales desde otros servicios que también necesitan mantener su actividad. Pedimos cobertura de ausencias y sustituciones para evitar la sobrecarga estructural de las plantillas", afirma.

Así, recuerdan que la insuficiencia de plantillas no es únicamente un problema organizativo sino que "tiene consecuencias directas sobre las condiciones de trabajo, la exposición a agentes biológicos, la fatiga y los riesgos psicosociales". CSIF exige revisar las evaluaciones de riesgos cuando cambien las condiciones de trabajo, garantizar las medidas de prevención y protección necesarias y actuar sobre la sobrecarga, la falta de pausas y los ritmos excesivos.