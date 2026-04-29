CSIF Sanidad insta a las CCAA que aún no han implantado las 35 horas a convocar de inmediato sus mesas sectoriales

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El personal estatutario de los servicios de salud de las comunidades autónomas no depende de la Administración General del Estado, sino de cada servicio autonómico de salud, por lo que CSIF Sanidad ha pedido a las CCAA que aún no han implantado la jornada laboral de 35 horas semanales "convocar de inmediato" sus mesas sectoriales.

En este momento, siguen sin haberse implantado plenamente las 35 horas en comunidades como Madrid, Navarra y Cataluña. Además, en la Comunidad Valenciana continúa pendiente la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al respecto, pese a los compromisos asumidos y a las reiteradas demandas de los profesionales.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se fijan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, "supone un nuevo impulso" para extender la jornada ordinaria de 35 horas semanales al conjunto de las administraciones públicas.

"La decisión del Gobierno sí elimina cualquier excusa política o presupuestaria para aquellas administraciones que todavía no han recuperado las 35 horas semanales en sanidad", considera CSIF que, recuerda, "si el Estado ha sido capaz de recuperar esta jornada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas deben hacer lo mismo en sus respectivos servicios de salud mediante la convocatoria urgente de las mesas sectoriales correspondientes".