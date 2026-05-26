CSIF registra una queja por falta de información del H. Gómez Ulla tras el segundo positivo por hantavirus

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado una queja formal por la "falta de comunicación e información" por parte del Comité de Seguridad y Salud del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras el segundo positivo de hantavirus.

Después de la comunicación este lunes del nuevo caso, la organización sindical ha detallado que ha solicitado una reunión urgente y ha exigido el acceso a "toda la información pertinente", conforme a lo establecido en los artículos 18 y 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha detallado, su intención es conocer la información necesaria para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas y, especialmente, de los trabajadores del hospital.