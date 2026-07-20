CSIF reclama medidas urgentes para reforzar las plantillas de TCAE y mejorar sus condiciones laborales

Archivo - Imagen de recurso de una concentración de CSIF. - CSIF-A - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado medidas urgentes para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y reconocer adecuadamente las competencias de las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), tras la presentación del informe 'Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en España. 2025', elaborado por el Ministerio de Sanidad.

El estudio analiza la realidad profesional, laboral y asistencial de las TCAE a partir de fuentes oficiales y de una amplia encuesta realizada entre mayo y junio de 2025. Sus conclusiones confirman la elevada carga asistencial, la falta de reconocimiento, las desigualdades territoriales y el deterioro de las condiciones de trabajo.

El informe reconoce que España carece de registros oficiales homogéneos y actualizados. Para CSIF, esta ausencia impide anticipar jubilaciones, dimensionar correctamente las plantillas y planificar las necesidades futuras del sistema.

Además, casi la mitad de las profesionales afirma que rara vez o nunca dispone de personal suficiente para prestar cuidados de calidad. En el ámbito sociosanitario, aumenta tanto la percepción de insuficiencia de plantilla como el porcentaje de cuidados interrumpidos por falta de tiempo.

CSIF reclama que los ratios no se calculen únicamente por número de pacientes, sino también por su grado de dependencia, cronicidad y complejidad asistencial. En cuanto al relevo generacional, el sindicato considera que formar a más profesionales será necesario, pero afirma que "mejorar sus condiciones y fidelizar será decisivo para garantizar el futuro de la profesión".

SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

Los resultados reflejan un elevado desgaste, con cansancio crónico, problemas de sueño, preocupación excesiva y síntomas compatibles con ansiedad o depresión. El informe relaciona directamente estos indicadores con la sobrecarga, las jornadas prolongadas y los turnos más desfavorables.

Por ello, CSIF exige evaluaciones de riesgos psicosociales, programas de apoyo y medidas específicas para el ámbito sociosanitario, que concentra los peores resultados.

Por último, el informe propone actualizar el modelo formativo hasta alcanzar las 2.000 horas y adaptarlo a los cuidados complejos, la cronicidad, la dependencia y la digitalización.

CSIF reclama que la nueva titulación sea de Grado Superior, que se elimine definitivamente el término "auxiliar" y que la reforma proteja a las actuales TCAE en empleo, antigüedad, bolsas, movilidad, promoción interna y procesos selectivos.