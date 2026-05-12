CSIF reclama aumento de plantillas, reconocimiento y mejoras laborales para enfermeras y TCAE

Archivo - Enfermera poniéndose los guantes. - RAUL VALCARCEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes un aumento de plantillas de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), así como el reconocimiento profesional y mejoras laborales para estos profesionales, "pilares fundamentales" de los cuidados y de la atención directa a la población.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el sindicato ha denunciado la falta de personal, así como la presión asistencial y dificultades de conciliación que agravan el deterioro de las condiciones laborales de estos profesionales y repercuten en la calidad de la atención.

CSIF ha indicado que España mantiene una ratio de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media de la Unión Europea (UE), situada en 8,5. Por ello, ha aseverado la necesidad urgente de incorporar alrededor de 123.000 profesionales de enfermería y, al menos, 47.000 TCAE para acercarse a los estándares europeos y dar una respuesta adecuada a la demanda de cuidados.

Asimismo, ha destacado que hay más de 113.000 TCAE registrados en España y ha reclamado que este colectivo no quede fuera de las estrategias de planificación, dimensionamiento de plantillas y actualización normativa.

REIVINDICACIONES

En el ámbito de la negociación, CSIF ha resaltado su participación en la Mesa del Ámbito con el Ministerio de Sanidad y en la reforma del Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y el Comité Científico-Técnico de la Iniciativa Marco de Cuidados (IMACU), defendiendo mejoras en clasificación profesional, estabilidad, jornada, conciliación y prevención de riesgos laborales.

La organización reivindica en la Mesa General de Función Pública el avance de enfermeras al grupo A1 y de TCAE al C1, lo que corresponde con los grupos 6 y 7 en el Estatuto Marco para enfermería y Grupo 4 para TCAE, además de una revisión global de la clasificación profesional de todas las categorías sanitarias conforme a su formación, competencias y responsabilidad real.

Asimismo, demanda ratios adecuadas enfermera-TCAE-paciente, refuerzo inmediato de plantillas, actualización de funciones y competencias, reconocimiento económico y profesional, desarrollo de especialidades de enfermería, impulso de la enfermera escolar y la creación de la figura de coordinador de TCAE.

Por otro lado, defiende que la incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA) en la sanidad pública debe servir para reducir cargas burocráticas y mejorar la organización del trabajo, pero nunca para sustituir la atención humana ni el criterio clínico y asistencial de los profesionales.