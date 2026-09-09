CSIF presenta un protocolo de prevención del suicidio en policías locales que trasladará a ayuntamientos de toda España - AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado el 'Protocolo para la Prevención de la Salud Mental y de las Conductas Suicidas en la Policía Local de España', documento que va a trasladar a los Ayuntamientos de todo el territorio.

Así, y con motivo de la celebración, el jueves, 10 de septiembre, del Día Mundial de Prevención del Suicidio, ha recordado que la mayoría de los consistorios carecen de procedimientos de actuación y servicios específicos en este sentido, pese a que otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), como Policía Nacional y Guardia Civil, han desarrollado estrategias y medidas específicas.

Por ello, ha desarrollado el informe, que se ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que será el protagonista de la próxima campaña 'Tu vida importa. También detrás del uniforme'. El objetivo es que la protección de salud mental sea parte efectiva de la prevención de riesgos laborales de los policías locales.

En concreto, y según ha expuesto, el protocolo se articula en "cuatro pilares", que son prevención, para evaluar los riesgos psicosociales y formación de las plantillas en materia de salud mental; detección, para identificar de forma temprana situaciones de riesgo y facilitar canales claros de ayuda; acompañamiento, para una atención profesional, gratuita, confidencial y accesible; y protección, para procedimientos de actuación ante situaciones de riesgo preservando la intimidad y contra la estigmatización.

FALTA DE REGISTROS OFICIALES

"La falta de registros oficiales específicos y homogéneos sobre suicidios en las Policías Locales" ha sido denunciada por CSIF a través de la acción, ya que el hecho de que no haya datos adecuados hace "mucho más complicado" conocer la dimensión del problema, identificar factores de riesgo y diseñar políticas preventivas eficaces.

Por último, ha alertado de que "la exposición policial a violencia, accidentes e intervenciones traumáticas, presión profesional, turnicidad y dificultades de conciliación, así como el miedo al estigma o a posibles consecuencias profesionales, pueden convertirse en una barrera para solicitar ayuda".