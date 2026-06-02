CSIF pide "voluntad política" para agilizar la tramitación del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo del presidente nacional del sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "voluntad política" para agilizar la tramitación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

"CSIF exige voluntad política para agilizar un Estado de Marco de la sanidad para que salga adelante en esta legislatura", ha señalado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

En este contexto, el sindicato defiende un Estatuto Marco para el conjunto de las profesiones de la Sanidad que "modernice, actualice y dignifique" las condiciones laborales, funciones y reconocimiento profesional en el Sistema Nacional de Salud, reforzando derechos y estabilidad. Para CSIF, esta norma es fundamental para reforzar la "joya de la corona" del Estado del Bienestar y por tanto considera que también redundará en una mejora en la atención de los ciudadanos.

Asimismo, CSIF avisa de que, una vez que se inicie el trámite de audiencia pública, analizará el texto al detalle y no aceptará recortes sobre lo pactado, como el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario y el desarrollo de la jubilación parcial como un derecho accesible para este personal.

"Una vez que se haya aprobado el anteproyecto de ley, lo vamos a revisar con lupa y no aceptaremos recortes sobre lo pactado, como la jubilación anticipada y parcial. De lo contrario, volveremos al conflicto", ha advertido Hontangas.

El sindicato indica que está inmerso en conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios para favorecer el impulso de esta norma y volcará todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses legítimos del conjunto de los trabajadores.

Por último, resalta que el Estatuto Marco debe incorporar mejoras como la clasificación profesional, la estabilidad en el empleo, la jornada de 35 horas, el fin de las guardias de 24 horas, retribuciones, jubilación, conciliación, prevención de riesgos laborales, movilidad y la carrera profesional. "Se trata de un paso decisivo para homogeneizar derechos en todo el Estado", finaliza.