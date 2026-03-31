CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido que el Observatorio para la Prevención del Suicidio, cuya creación ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, incluya en sus análisis las condiciones laborales, ya que pueden actuar como factor agravante de conductas suicidas.

CSIF ha aplaudido la creación de este Observatorio, que el sindicato venía demandando desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.953 suicidios (2.902 hombres y 1.051 mujeres), lo que supone un 3,96 por ciento menos que en 2023, pero aún más de 10 muertes diarias.

El sindicato ha aseverado que la conducta suicida está vinculada en muchos casos con el entorno de trabajo, como consecuencia del estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional. Profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones son colectivos especialmente vulnerables.

Según ha denunciado, faltan protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Mientras que los problemas de salud mental en el trabajo son cada vez más frecuentes, ha criticado que las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental.

En este sentido, ha urgido a implementar medidas para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Entre ellas, ha instado a incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales, así como a diseñar planes de prevención adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.

También ha demandado que el riesgo de suicidio se incorpore a las evaluaciones de riesgos laborales; se garantice la presencia de especialistas en salud mental en los servicios de prevención y el acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial; y se forme a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.

Junto a esto, la organización sindical ha pedido mejoras en las condiciones laborales, a través de la reducción de la carga de trabajo, el fomento de la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia; la creación de recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral; y la implementación de recursos de apoyo para empleados en riesgo suicida o supervivientes.