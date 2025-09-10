CSIF pide incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio

Archivo - Imagen de recurso de una persona trabajando. - MARYNA ANDRIICHENKO - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio con el objetivo de identificar los factores laborales.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, CSIF reclama medidas urgentes para "garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicido". CSIF también denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales.

"Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas", subraya CSIF en un comunicado.

Por ello, exige diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención. También considera necesario incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales, así como garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.

Igualmente, exige implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes, y reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 2025-2027

CSIF valora el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, pero critica su "escaso enfoque" en el ámbito laboral y la "limitada implicación" de los agentes sociales. Por ello, reclama participar en la mesa de seguimiento; un mayor presupuesto; la coordinación con mutuas, Inspección de Trabajo, Sanidad y Justicia, y la integración de la prevención del suicidio en las políticas de riesgos laborales.

La Central Sindical hace un llamamiento a empresas, administraciones y sociedad para trabajar en red, ofrecer el apoyo necesario y construir entornos laborales que protejan la vida. "Prevenir el suicidio es también una responsabilidad laboral", finaliza.