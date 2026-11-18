Archivo - Cientos de personas durante una concentración convocada por CSIF frente a la Dirección General de Muface de Madrid, a 14 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "rechaza frontalmente cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo", cuestión que el sindicato atribuye a Frente Amplio y Podemos y que señala que también "han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE".

Así lo ha expresado la organización este miércoles en un comunicado, en el que indica que "lleva años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias".

Para CSIF, la desaparición del mutualismo administrativo "saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud", y asegura que no va a consentir que "se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo".

El sindicato hace alusión en el comunicado a episodios previos en los que tuvo que elevar sus reivindicaciones. "En 2021 denunciamos las presiones de Unidas Podemos para eliminar progresivamente el mutualismo administrativo, y más recientemente, durante la crisis que amenazó la continuidad de Muface, lideramos una movilización sin precedentes en defensa del concierto sanitario, con más de 50.000 empleados públicos concentrados frente a la mutualidad", indica.

La organización se refiere a este último suceso --y a la "labor institucional y de interlocución con el Gobierno y las aseguradoras"-- como una acción "decisiva" para el desbloqueo de la negociación y la garantización de la continuidad del concierto sanitario durante los próximos tres años.

UN MODELO "ESTABLE Y SOSTENIBLE"

CSIF recuerda que, más allá de la renovación de los conciertos, aboga por un modelo de mutualismo "estable y sostenible", que preste "una asistencia sanitaria de calidad" y que "garantice los mismos derechos y prestaciones a los mutualistas y sus beneficiarios".

El sindicato señala que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado con el Gobierno el pasado mes de noviembre, incorpora a propuesta suya un compromiso en la mejoría del mutualismo administrativo, "reforzando la equidad, la calidad asistencial y la protección de los empleados públicos, sin mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria".

"Vamos a seguir defendiendo Muface, Mugeju e Isfas, vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciando cualquier iniciativa que pretenda recortar derechos a los empleados públicos", sostienen desde CSIF.