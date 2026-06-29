CSIF no descarta la huelga ante "mentiras" de García y pide la jubilación acordada en Estatuto Marco en segunda vuelta

1100311.1.260.149.20260629142601 CSIF no descarta huelga ante "mentiras" de García y pide la jubilación acordada en Estatuto Marco en su segunda vuelta - CSIF

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sector Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, ha afirmado que no se descarta llegar a la huelga antes las "mentiras" de la ministra de Sanidad, Mónica García, por lo que ha asegurado que se encuentran a la espera de que el Estatuto Marco recoja en su segunda vuelta la jubilación acordada, así como ha informado de que ambas partes van a mantener una reunión este martes.

"Las promesas, las mentiras que nos ha echado es algo que no vamos a volver a consentir", ha manifestado durante una concentración organizada este lunes por el sindicato a las puertas del Ministerio de Sanidad y en protesta por los cambios que ha asegurado que ha sufrido el texto aprobado en la Mesa del Ámbito el pasado mes de enero. "Nos ha quitado texto de lo que ya teníamos negociado", ha señalado.

A juicio de Hontangas, "no se puede consentir lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad y la ministra". "O cumple con lo firmado o endureceremos las medidas de protesta", ha aseverado en relación con los aspectos que ha indicado que han desaparecido del acuerdo, poniendo especial énfasis CSIF en "el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores", aunque "también se recortan cuestiones retributivas previamente acordadas", como "el complemento específico y el de dedicación exclusiva de las pagas extras"

"Llevamos más de tres años negociando y ha quitado aspectos fundamentales de lo que ya habíamos negociado y firmado", ha insistido, al tiempo que ha expuesto que, "unilateralmente, el Ministerio lo ha quitado del texto". El apartado de la jubilación "es una línea roja", ha subrayado, para destacar que, "de repente, en el trámite de audiencia pública, ha quitado todo lo referente a la jubilación".

Precisamente, esta organización sindical se ha valido de este paso en el proceso de aprobación del Estatuto Marco para "defender la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país, del Sistema Nacional de Salud (SNS)", por lo que ha presentado alegaciones al asegurar Hontangas que se sienten "engañados" y "traicionados".

A ello se une el hecho de que "el Consejo de Ministros ha habilitado un Real Decreto-Ley, que tiene que ser convalidado en el Congreso, para el personal laboral de las Administraciones públicas". "Lo que no se puede consentir es que el personal público, funcionario y estatutario del SNS no tengamos derecho a ese tipo de jubilaciones", ha sostenido, tras lo que ha declarado que los miembros del colectivo que defiende "están sin suplencias" y con "las Urgencias saturadas", por lo que "no pueden más y, encima, las condiciones laborales están empeorando día a día".

CONSIDERA QUE SEGURIDAD SOCIAL HA INFLUIDO

Además, se ha aventurado a ofrecer una explicación a estas modificaciones en el proyecto de ley, y es que considera que en el Ministerio de Sanidad "no tenían atado el texto con otros Ministerios". "Pero es que nosotros hemos firmado un acuerdo con el Gobierno, con una ministra del Gobierno", ha manifestado, señalando que "no puede ser que, ahora, digan que el Ministerio de Seguridad Social no está de acuerdo con esa medida".

De cualquier forma, y a pesar de que ha insistido en que el paro "podría ser, y extensivo a otras categorías", ha indicado que tiene esperanza en "no llegar a ese punto". Para ello, es necesario "que rectifique" García "y que cumpla con la palabra dada", ya que "los acuerdos están para cumplirlos", siendo este uno que "se escenificó de una forma muy potente" y "con un despliegue muy importante".

En esta línea, ha destacado la reunión a celebrar mañana con la ministra. "Esperemos que, dado que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para llevarlo al Congreso para el personal laboral, las medidas sean paralelas para el personal estatutario y, por ende, para el funcionario también", ha expuesto.

Por último, Hontangas se ha referido a otra reivindicación de CSIF, que es "la reclasificación inmediata de los técnicos medios y superiores, acompañada de la nueva clasificación acordada y desarrollo del sistema retributivo para todas las categorías del SNS". Estos cuentan "con una reclasificación que no sucede desde hace 19 años, perdiendo entre 200 y 400 euros todos los meses", ha concluido.