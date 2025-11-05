CSIF intentará dar salida a la reclasificación de los técnicos sanitarios a través del Ministerio de Función Pública

Archivo - Imagen de archivo de personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del sector nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, ha anunciado este miércoles que el sindicato va a intentar dar salida a la reclasificación de los técnicos medios y técnicos superiores sanitarios en los grupos C1 y B, respectivamente, a través de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que reúne a sindicatos con el Ministerio de Función Pública.

"La recatalogación de los técnicos medios y técnicos superiores al grupo C1 y B es algo fundamental y CSIF en esta negociación no va a renunciar a plantearlo para poder intentar solventar esta situación que ya lleva más de 18 años bloqueada", ha señalado Hontangas después del encuentro que han mantenido CSIF y otros sindicatos con el departamento ministerial.

De este modo, ha apuntado que la mesa de negociación contará con un bloque sobre condiciones laborales donde se abordará la reclasificación de estos profesionales sanitarios conforme a lo que establece el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

A través de Función Pública, CSIF busca agilizar esta cuestión, que en un inicio debería contemplar el Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, que continúa en negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad después de más de dos años.