CSIF expresa su "rechazo frontal" al anteproyecto de Estatuto Marco de la Sanidad y prepara movilizaciones

Archivo - Concentrated doctors dressed in surgical uniform - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YAROSLAV ASTAKHOV

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado este viernes su "rechazo frontal" al anteproyecto de estatuto Marco redactado por el Gobierno porque "excluye el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores, una cuestión básica desde el inicio de la negociación", por lo que se plantea convocar movilizaciones.

El sindicato expresa en un comunicado que el texto aprobado tambien ha recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras.

Por ello, considera que "la ministra ha faltado a su compromiso con lo pactado con los sindicatos del ámbito y el Gobierno en su conjunto cierra la puerta a mejorar las condiciones laborales del personal de la sanidad, tras más de un año de negociación. Esto supone además una falta de respeto al personal de la sanidad al que representamos los sindicatos mayoritarios", añaden.

Así, CSIF informa que ha iniciado "un periodo de reflexión para decidir la respuesta sindical, sin descartar ningún tipo de medida de presión, movilizaciones e incluso la huelga".