CSIF exige a Sanidad la publicación de las listas de admitidos al examen FSE tras un retraso "inadmisible"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este viernes al Ministerio de Sanidad que "agilice de forma urgente" la publicación de las listas provisionales de admitidos a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) tras detectar un nuevo retraso que considera "inadmisible" y una "falta de respeto" a los aspirantes.

CSIF ha señalado que la demora en la publicación de los listados, que los candidatos a las pruebas necesitan conocer para organizar su estudio, planificar desplazamientos y compatibilizar responsabilidades personales y laborales, evidencia una "falta de planificación y rigor administrativo" por parte del Ministerio de Sanidad y puede provocar "perjuicios y tensiones en un proceso ya de por sí exigente".

Según ha detallado el sindicato, se ha conocido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que el contrato con la empresa encargada de recoger y procesar los datos, ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, no se formalizó hasta el 6 de noviembre. Mientras, el plazo de presentación de solicitudes, fijado por la convocatoria, se extendió entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

La Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece de manera explícita que las relaciones provisionales de admitidos y excluidos deben publicarse en un plazo máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dado que ese plazo finalizó el 18 de septiembre, ha apuntado que los listados provisionales deberían haber visto la luz como tarde el 18 de noviembre.

En este sentido, ha aseverado que Sanidad está incumpliendo de forma clara los plazos legales que el propio Ministerio fija, generando una incertidumbre "totalmente evitable" y evidenciando "una vez más" la falta de previsión en la gestión del proceso.

Asimismo, CSIF ha informado de que ha pedido explicaciones formales al Ministerio debido a que los rumores apuntaban a que la publicación de los listados no se produciría hasta que se formalizara el contrato con ODEC, algo que los hechos parecen confirmar. De ser así, el sindicato ha señalado que se trataría de una "grave falta de previsión", pues considera que la tramitación interna de un contrato nunca puede convertirse en un obstáculo que afecte al normal desarrollo de un proceso selectivo estatal del que dependen miles de profesionales.

En paralelo, ha censurado que, si los exámenes de FSE están previstos para finales de enero, y la publicación de los listados provisionales podría retrasarse hasta finales de diciembre, quedando los definitivos para principios de enero de 2026, las personas aspirantes deban estar presentando alegaciones y subsanaciones a escasos días de la prueba, algo que ha tachado de "totalmente incoherente" y ha avanzado que generaría una inseguridad innecesaria a los candidatos.

Además de urgir a Sanidad la publicación de los listados para garantizar que los aspirantes tengan tiempo de presentar las alegaciones necesarias, ha exigido al departamento liderado por Mónica García que adopte "medidas inmediatas y estructurales" para asegurar que los procesos selectivos se desarrollen con la "previsión, transparencia y agilidad" que merecen los futuros especialistas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Desde CSIF seguiremos vigilantes, denunciando estas irregularidades y defendiendo los derechos de todas las personas aspirantes", ha remachado.