Archivo - CSIF exige un plan urgente contra agresiones a sanitarios que incluya sanciones económicas y más seguridad en centros - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ministerio de Sanidad un plan urgente contra las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que este incluya sanciones económicas, mejora de la seguridad en centros y protección a las víctimas.

Por tanto, esta organización sindical ha reclamado, mediante una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, un marco normativo estatal y un régimen sancionador homogéneo. En este se deben integrar sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la agresión, así como posibilitar la limitación temporal del acceso al centro sanitario por parte del agresor, garantizando la asistencia alterntiva.

El refuerzo de la prevención de riesgos laborales y evaluaciones específicas del riesgo de agresión y riesgos psicosociales son otras de las demandas, para las que se deben elaborar mapas de riesgo por centros y servicios y protocolos operativos conocidos por todos los trabajadores. Junto a ello, es necesaria la mejora de la seguridad en centros sanitarios y el refuerzo de plantillas para evitar situaciones de aislamiento profesional.

En este contexto, es necesaria la implantación universal de botones de alerta, sistemas de videovigilancia en zonas de riesgo y la coordinación estable con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También reclama CSIF la protección integral a profesionales víctimas y la asistencia psicológica inmediata y seguimiento posterior.

DEFENSA JURÍDICA GRATUITA

La defensa jurídica gratuita asumida por la Administración y protocolos ágiles de denuncia y protección son también reclamados, además de una campaña nacional de tolerancia cero. Para este último punto se necesita reforzar el respeto a los profesionales de los servicios públicos.

CSIF ha subrayado su profunda preocupación por el incremento sostenido de agresiones a profesionales del SNS, ante lo que ha destacado la importancia de garantizar la seguridad laboral en los centros sanitarios. Por ello, son requeribles estas medidas normativas, preventivas y presupuestarias para frenar esta escalada.

Previamente, este sindicato ha subrayado que pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización y denuncia bajo el lema 'Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario', iniciativa con la que denunciará el riesgo intolerable de agresiones y pretende visibilizar la gravedad de la violencia que sufren los profesionales y exigir medidas urgentes para garantizar su seguridad.