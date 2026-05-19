CSIF exige mejores condiciones laborales y retributivas en Atención Primaria para atraer especialistas

Archivo - Imagen de recurso de una médica de Atención Primaria. - PORTRA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno y CCAA un aumento de plazas de médicos de Atención Primaria y una mejora de sus condiciones laborales y retributivas para "atraer y retener" talento de esta especialidad y "proteger la joya de la corona y eje vertebrador" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con motivo del Día Mundial del Médico de Familia, CSIF denuncia el "abandono" que estos profesionales sufren por parte de las diferentes administraciones, que, a su juicio, "no los han cuidado ni incentivado a pesar de la necesidad urgente de reformas estructurales".

"Esto, sumado a una pésima planificación sanitaria, ha desembocado que, al comienzo de la tercera semana del inicio de elección de plazas MIR, solo 444 médicos hayan elegido la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, lo que apenas equivale al 18 por ciento de las plazas", critica el sindicato.

Por ello, CSIF reclama plantillas suficientemente dimensionadas en función del envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y carga asistencial real. Además, apuesta por el aumento progresivo de las plazas de médico de familia para cubrir el déficit estructural. "Se estima que el 28 por ciento (unos 12.356 profesionales) tienen entre 60 y 65 años, por lo que están muy próximos a la jubilación", añade.

Para el sindicato, es necesaria una planificación efectiva del relevo generacional, así como la mejora de las condiciones laborales y retributivas, con incentivos en las plazas de médico de familia en todas las comunidades autónomas.

Entre sus propuestas destacan el desarrollo efectivo de carrera profesional y estabilidad en el empleo; la sustitución desde el primer día para evitar el cierre encubierto de agendas; más capacidad resolutiva en Atención Primaria, con acceso ágil a pruebas diagnóstica, y reducción drástica de la burocracia en consulta y refuerzo del personal administrativo y otras categorías.

PLANES DE REFUERZO DE PLANTILLA ANTES DEL VERANO

CSIF denuncia que la falta de plantilla obliga a la realización de guardias de muchas horas, noches, festivos, "todo unido a una acumulación de tareas y encadenando contratos precarios". En este sentido, un estudio del sindicato de 2025 reveló que el 50 por ciento del personal de la sanidad es temporal. "Un dato especialmente preocupante ante la cercanía del verano y las necesidades de plantilla que se harán efectivas con motivo de las vacaciones, y que se notará de manera especial en las zonas con gran afluencia turística", indica.

En este sentido, CSIF emplaza al Ministerio de Sanidad y CCAA a que comiencen a elaborar los planes de refuerzo estival para evitar la saturación de urgencias y el cierre de camas y de centros de salud. "Exigimos a nuestras administraciones que hagan una apuesta decidida por la Atención Primaria que dignifique la labor de sus profesionales y garantice los recursos necesarios, tanto humanos como materiales", finaliza.