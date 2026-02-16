CSIF exige "más seguridad" en centros de salud tras el asesinato de una enfermera por parte de su expareja en Benicasim

Fachada del centro de salud de Benicàssim, a 16 de febrero de 2026, en Benicàssim, Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido "más seguridad" en los centros de salud y protocolos específicos en las administraciones tras el presunto asesinato de una enfermera en el centro sanitario Benicasim, que ha sido apuñalada por su expareja mientras trabajaba este lunes.

"Desde nuestra organización trasladamos nuestra solidaridad con familiares y compañeras y exigimos más seguridad y vigilantes permanentes en los centros de salud para evitar que se produzcan este tipo de sucesos", ha expresado la organización en un comunicado en el que ha condenado "el brutal asesinato" de la enfermera.

Además, el sindicato ha destacado que más del 80% del personal desconoce los protocolos de actuación o movilidad, y que casi el 90% considera necesario reforzar la formación. En este sentido, CSIF demanda "formación específica, medidas estructurales, y mayor protección: movilidad geográfica o reducción de jornada con protección especial, entre otras".

"El 20 por ciento de los empleados/as públicos en la Administración del Estado conoce a una compañera víctima de violencia de género: exigimos medidas específicas de prevención", ha indicado el CSIF al tiempo que ha insistido en "la necesidad de regular" la figura del delegado sindical de Igualdad y contra la Violencia de Género para "favorecer la protección, apoyo y prevención en el ámbito laboral".

CSIF ha destacado que "lleva tiempo denunciando y reclamando mejoras en la seguridad en los centros de salud en España, especialmente frente a las agresiones y la falta de medidas eficaces para proteger tanto al personal sanitario". "Las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado y deben implementar medidas concretas de protección", ha subrayado el sindicato.