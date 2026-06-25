CSIF eleva una queja por los cambios en la estructura organizativa de Muface

Una farmacéutica atiende a un usuario durante la presentación de la receta electrónica concertada de Muface en Almería. - SUBDELEGACIÓN

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha elevado una queja y ha exigido una reunión urgente con la directora de Muface después de que el Gobierno haya aprobado una reforma del estatuto del organismo, estableciendo la estructura de sus órganos de dirección y gestión de participación en el control y vigilancia "sin contar con la participación de las organizaciones sindicales".

Según el sindicato, la reforma delimita el papel de la Presidencia --que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública-- en la alta dirección y representación del organismo, cuyos actos y resoluciones agotarán la vía administrativa.

Igualmente delimita las funciones de la Dirección General en la gestión económica y financiera, planificación y gestión, sistemas de información y estadísticas, entre otras.

Además, elimina la Comisión Permanente del Consejo General, integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos, que se encarga de velar por la aplicación de los acuerdos adoptados y proponer medidas para mejorar la mutualidad, entre otras. También tiene la función de informar sobre las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único y de informar de todos los asuntos que le someta la Dirección General.

CSIF ha indicado en una nota de prensa que está analizando las implicaciones jurídicas de esta modificación, que "podría restar capacidad de control a los sindicatos integrantes de Muface" y está estudiando la posibilidad de recurrir el Real Decreto de reforma. Además, ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso. Además, exige la participación de los sindicatos en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario.