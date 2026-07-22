CSIF dice que Muface ha agotado su remanente ante la falta de PGE y reclama garantías para la mutualidad

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MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha reclamado este miércoles al Gobierno garantías para el futuro de Muface y ha advertido de que la mutualidad ha tenido que recurrir a su remanente de tesorería para financiar el concierto sanitario ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Según ha explicado el sindicato tras la reunión del consejo general de Muface, la mutualidad contaba con un remanente de 282,2 millones de euros al cierre de 2024, pero ha utilizado 349 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones presupuestarias y financiar el concierto sanitario, por lo que considera que dicho remanente podría encontrarse ya en números rojos.

Asimismo, CSIF ha señalado que unas 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para incorporarse a la sanidad pública desde el pasado año. En concreto, ha cifrado en 7.664 los cambios registrados en 2025, en 4.281 los producidos en enero de 2026 y en 2.051 los contabilizados en junio.

El sindicato también ha mostrado su preocupación por el descenso de la actividad asistencial registrado durante el primer año del nuevo concierto sanitario. En este sentido, ha apuntado que las consultas de atención primaria se han reducido en 230.941 respecto al mismo periodo del año anterior, con una caída del 13,4% en pediatría, mientras que las consultas de atención especializada han descendido en unas 150.000, especialmente en traumatología, oftalmología y obstetricia y ginecología.

Además, ha advertido de una disminución de la actividad diagnóstica, con descensos en pruebas como la radiología simple, las ecografías y Doppler y la tomografía axial computarizada (TAC).

Ante esta situación, CSIF ha reclamado al Gobierno mayor transparencia sobre la situación económica y asistencial de la mutualidad y ha advertido de que retomará las movilizaciones si no se ofrecen garantías sobre la viabilidad de Muface y la calidad de la asistencia sanitaria.