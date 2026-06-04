CSIF denuncia que los trabajadores del Gómez Ulla son los únicos dependientes de Defensa sin la jornada de 35 horas

Fachada del Hospital Gómez Ulla, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). García ha alertado del despido inminente de 200 trabajadores temporales en el Hospital Gómez Ulla. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una concentración en la puerta principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para exigir la aplicación de la jornada laboral de 35 horas, que afecta a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado (AGE) y, pese a la profesionalidad y entrega demostrada durante la crisis del hantavirus, y a ser el único organismo dependiente del Ministerio de Defensa donde sigue sin aplicarse.

CSIF y las demás organizaciones sindicales convocantes de la concentración constatan que, un mes desde el inicio de las negociaciones para aplicar la nueva jornada laboral, la administración del Hospital es incapaz de llegar a un acuerdo; y que la falta de conciliación familiar y laboral está afectando a la salud física y mental de la plantilla.

Durante la concentración, el delegado de CSIF en el hospital, José García, ha denunciado la "discriminación" que, a su juicio, sufren los trabajadores por parte del Ministerio de Defensa. "Basta ya. No se puede ningunear a profesionales que han demostrado sobradamente su cualificación", ha afirmado.

Asimismo, ha adviertido de que las movilizaciones continuarán si no se atienden sus reivindicaciones. "Por favor, Ministerio de Defensa, aplique en el Gómez Ulla la jornada de 35 horas. De lo contrario, esto es solo un preámbulo de lo que vendrá más adelante", ha señalado.

Otros centros del Ministerio de Defensa y dependientes de Función Pública ya disfrutan de las 35 horas semanales, por lo que defienden la implantación en el Gómez Ulla a la mayor brevedad posible. En caso contrario, CSIF y los demás sindicatos entienden que se está cometiendo una vulneración de los derechos fundamentales, y advierten que la concentración es el inicio de la defensa de los derechos y por la conciliación.

Por último, los sindicatos subrayan que la plantilla del Gómez Ulla responde diariamente con su compromiso y su trabajo -como se ha comprobado en las últimas semanas con la crisis del hantavirus y previamente con el COVID y cualquier otra necesidad de aislamiento-, por lo que piden que la Dirección del centro sanitario se comporte de igual manera.