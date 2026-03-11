CSIF denuncia que solo el 22% de los contagios de covid persistente en el trabajo se reconoce como accidente de trabajo

Archivo - Imagen de recurso de una persona con síntomas de covid persistente. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una encuesta que señala que el 62 por ciento de los trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en su puesto laboral, aunque a menos de una cuarta parte se le reconoce como accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo que, según el sindicato, supone una peor protección económica y menor responsabilidad para la empresa.

"Solo se reconoció como accidente de trabajo a los trabajadores sanitarios. Que no se haya reconocido al resto implica que dejen de percibir indemnizaciones por daños y secuelas y la cobertura de los tratamientos ligados a la enfermedad, además de la discriminación que sufren cada vez que tienen que pedir una baja", ha explicado este miércoles la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de CSIF, Encarnación Abascal.

En el marco del sexto aniversario de la declaración de la pandemia y del estado de alarma, el sindicato ha realizado una encuesta con la participación de más de 1.500 personas afectadas, sobre todo de los sectores de la sanidad, la educación y las administraciones públicas.

En este contexto, CSIF denuncia que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada de las empresas y autoridades sanitarias.

"Nuestros empleados públicos lo dieron todo y ahora sufren las consecuencias para su salud", ha señalado Abascal, quien ha añadido que la mayor parte de las personas que han respondido a la encuesta son mujeres del sector sanitario y con edades comprendidas entre los 41 y 60 años.

Según la encuesta, el 75,3 por ciento de los trabajadores con covid persistente estuvo de baja médica; un 69 por ciento ha solicitado ayuda psicológica; un 41,5 por ciento afirma sufrir discriminación y presión por parte de la empresa, y en el 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe cómo actuar.

Asimismo, CSIF subraya que el covid persistente tiene un peso importante en el sector sanitario. No obstante, señala que también está presente en otros ámbitos laborales, como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

CARGA SINTOMÁTICA ELEVADA

La encuesta refleja que el 67,2 por ciento declara tener un diagnóstico médico confirmado de covid persistente y que la carga sintomática es elevada, con una media de 6,29 síntomas por persona. Predominan la fatiga extrema, los dolores musculares o articulares y la niebla mental.

Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo tratamiento médico específico, lo que, para el sindicato, "pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente".

"Necesitamos más medios y mucha más información. En Atención Primaria hay una gran desinformación. Cuando llega una persona con síntomas tan claros, hay que entender que el covid persistente ya está reconocido como una enfermedad crónica y que no es un capricho", ha señalado Pedro Sánchez, representante de la Asociación Madrileña del Covid Persistente (AMACOP).

Por su parte, Silvia Amaya, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en una residencia de mayores y afectada por covid persistente, ha denunciado que las personas con esta enfermedad se sienten "invisibles".

"En mi caso, tengo tos y dolores articulares, pero no tengo un diagnóstico confirmado de covid persistente. Llegas a una edad en la que todo lo justifican, pero las consecuencias están ahí, hay un antes y un después de la enfermedad", ha explicado Amaya.

RECONOCIMIENTO DEL COVID PERSISTENTE COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Para CSIF, los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras.

Por ello, el sindicato considera imprescindible el reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo. Además de crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral.

Además apuesta por crear protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente, la adaptación de los puestos de trabajo y el refuerzo del seguimiento médico laboral.