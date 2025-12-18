CSIF denuncia que el sistema sanitario está "al límite" por la epidemia de gripe y la falta de personal

Archivo - Imagen de recurso de enfermera atendiendo a un paciente ingresado. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves que el sistema sanitario se encuentra "al límite" por la alta incidencia de gripe, Covid-19 y otras infecciones respiratorias, que está provocando el "colapso" de las Urgencias de algunos hospitales y aumentando la espera para consulta en Atención Primaria (AP), una situación agravada por la "falta de personal".

"Lo peor de la epidemia de la gripe no ha llegado y el Sistema Nacional de Salud ya muestra un panorama desolador en toda España. Casi 800 pacientes por día atendidos en Urgencias en algunos hospitales, enfermos en sillas o butacas porque no hay camillas y cuatro días de espera para lograr una cama. La situación es igual de dantesca con la Atención Primaria, con las agendas saturadas y demoras de 15 días", ha asegurado el portavoz nacional de Sanidad de CSIF, Darío Carrasquilla.

Según han constatado los delegados sindicales, la situación ha empeorado en comparación con las últimas semanas. Como ejemplos del estado del sistema, han apuntado que las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) han llegado a atender a 784 pacientes en un día, mientras que algunos hospitales de Madrid han sustituido las sillas en las Urgencias por camas debido a la falta de espacio, con casi 90 pacientes esperando.

Para CSIF, todo ello se debe a la carencia de profesionales de todas las categorías de la sanidad, sobre todo por la pérdida de profesionales de Medicina y Enfermería como consecuencia de los escasos incentivos que ofrecen algunas comunidades autónomas. A esto se suma una "pésima" planificación de la cobertura y sustitución en los permisos, vacaciones y bajas de personal de la sanidad, y a la ausencia de planes de contingencia "de manera generalizada".

Por ello, la organización ha exigido refuerzos de plantilla "urgentes" ante la llegada del fin de semana y el "inminente" pico de infecciones respiratorias. "CSIF exige un aumento de las plantillas del personal de la sanidad para garantizar que los ciudadanos reciban la atención necesaria", ha subrayado Carrasquilla.

SITUACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El sindicato ha ofrecido una visión de las comunidades más afectadas. En Madrid, según ha señalado, las agendas de AP llevan días desbordadas y la situación en los hospitales es especialmente crítica en el Clínico, Gregorio Marañón, La Princesa, La Paz y el 12 de Octubre, donde las Urgencias se encuentran desbordadas y faltan camas.

En Andalucía, la situación de las Urgencias de muchos centros es similar e incluso en algunos, como en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), se están teniendo que reforzar los puestos de obervación con otros servicios. Otro centro donde la situación es "muy preocupante" es el Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla), así como en servicios de Pediatría y Materno-Lactante de Málaga. A nivel laboral, CSIF ha indicado que se está denegando a muchos profesionales días de permisos que tenían reservados para el final de año.

Mientras, en Cataluña, las Urgencias de todos los centros sanitarios están saturadas y las agendas de AP, colapsadas. En las urgencias hospitalarias, los pacientes reciben tratamiento en sillas y butacas o en camillas en los pasillos, con un tiempo de espera para ser atendido que oscila entre horas y días. Esto está provocando que diferentes hospitales públicos hayan abierto unidades que mantenían cerradas desde hace unos meses.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, CSIF ha denunciado que la sanidad no cuenta con los refuerzos necesarios, además de existir un déficit crónico de profesionales. En la misma línea, ha señalado que la respuesta del gobierno de Asturias es insuficiente, pues se ha limitado a prolongar una semana más la campaña de vacunación en horario de tarde y sin cita previa, sin reforzar personal ni recursos en casi ningún área sanitaria, algo que conseidera "inexplicable e inaceptable".

En Galicia, ha señalado que los servicios de Urgencias permanecen saturados, con pacientes que deben esperar cuatro horas o más para ser trasladados a planta, mientras que las áreas de observación también operan al límite de su capacidad. Para ser atendido por un médico de Familia, los pacientes esperan una media de 10 días, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Respecto a la situación de "altísima actividad" de Cantabria, el sindicato ha destacado que el hospital más afectado ha sido Valdecilla. Por último, en Aragón, ha comentado que sí se están haciendo refuerzos, por lo que el problema no es tanto de falta de personal como de falta de espacio, principalmente en el Hospital Universitario Miguel Servet, donde ha apuntado que un paciente llevaba cuatro días en Urgencias esperando para ingresar en planta, y el Hospital Universitario Royo Villanova, en el que otro paciente llevaba 65 horas.