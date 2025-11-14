CSIF denuncia la saturación en Atención Primaria y urgencias y culpa a la Administración de la falta de refuerzos

Archivo - Imagen de recurso de una mujer en un centro de salud. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Atención Primaria y las urgencias hospitalarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) han comenzado a saturarse ante la "falta de previsión" de las administraciones para reforzar sus plantillas antes de la llegada del invierno y de las infecciones respiratorias asociadas a esta época del año, y la campaña de vacunación de gripe y covid.

"Son los ciudadanos quienes vuelven a pagar las consecuencias. La negligencia de las administraciones es total porque son conocedoras de una situación que se repite todos los años", ha criticado el presidente del sector nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas.

En concreto, CSIF denuncia que ocho comunidades autónomas no han contratado refuerzos de hospitalización ni de Atención Primaria, o los que se han incorporado son "insuficientes" para cubrir las necesidades de atención sanitaria. Estas regiones son Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria.

Además, los delegados de CSIF en Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia afirman que estas comunidades aún no han informado de la adopción de ninguna medida de refuerzo. "Esto demuestra la situación precaria y deficitaria de las plantillas de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y la necesidad urgente de profundas reformas estructurales", añade el sindicato.

En este contexto, CSIF advierte de que el resultado es una "sobrecarga" de trabajo que "empieza a tener consecuencias" con las consultas y las agendas en Atención Primaria "ya saturadas". Así, denuncia esperas de 10 días de media en Atención Primaria y con picos superiores a los 20 días en zonas rurales o con baja densidad de población.

"La falta de refuerzos humanos queda también en evidencia en la actual campaña de vacunación de gripe y covid, ya que el mismo personal que asume la asistencia diaria en muchos centros de salud debe compatibilizarla con la vacunación, sin apoyo adicional", subraya la organización.

Además, avisa de que las urgencias hospitalarias, por su parte, comienzan a tensionarse en Madrid, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Ceuta por picos de infecciones respiratorias, mientras que los servicios de diagnóstico ya denuncian sobrecarga crónica por falta de plantilla. "En Melilla y La Rioja ya se está empezando a doblar camas", añade.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN SANIDAD Y FALTA DE PLANIFICACIÓN

El sindicato resalta que los últimos datos del Ministerio de Sanidad que corresponden a 2024 confirman la falta de recursos humanos estructurales. En concreto, denuncia que España cuenta con con 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,3 de la media europea. Además, añade que la ratio de médicos se sitúa en 3,9 por cada 1.000 habitantes, "muy por debajo" de los 4,9 de países como Alemania o Francia.

"La situación empeorará previsiblemente a medio plazo, ya que más de 30.000 profesionales del SNS alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años, sin que exista un plan de reposición de plantillas adecuado", indica.

En este punto, recuerda que el sector de la sanidad arrastra ya dos meses consecutivos (septiembre y octubre) de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos de trabajo menos, según datos de la Seguridad Social: "Una situación irresponsable por parte de las diferentes administraciones que muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años".

PLANES DE REFUERZO INVERNAL

Por todo ello, exige a los servicios de salud autonómicos la creación de planes de refuerzo invernal con dotación presupuestaria específica. Además, el sindicado considera necesario un plan de Estrategia Nacional de refuerzos de personal de la Sanidad impulsado por el Ministerio de Sanidad y coordinado con las CCAA.

También apuesta por la revisión inmediata de las ratios profesionales en todos los niveles asistenciales. Además, defiende denunciar ante la Inspección de Trabajo situaciones sobrecarga asistencial y riesgos psicosociales no evaluados.

CSIF subraya que "reforzar el SNS no es una opción, sino una obligación para velar y proteger a la ciudadanía y sus profesionales". Por ello, exige al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que actúen de forma coordinada, planificada y con visión de futuro, "evitando una vez más la improvisación de cada invierno".