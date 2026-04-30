CSIF denuncia que nueve trabajadores del CNIO han finalizado sus contratos por la "parálisis" que sufre el centro

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del CNIO. - CNIO - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que nueve trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), seis del departamento de informática y tres del servicio de esterilización, han finalizado este jueves sus contratos, que dependían de empresas presuntamente implicadas en la investigación por irregularidades en los contratos.

De este modo, CSIF afirma que la salida de estos trabajadores eleva a la veintena los despidos como consecuencia de la "parálisis" en la gestión que sufre el centro, derivada de la investigación y los cambios en la dirección.

El sindicato explica que los anteriores despedidos eran personal de apoyo administrativo de las secretarías de los diferentes departamentos de investigación, así como de la plataforma SAP -un sistema de gestión empresarial para procesos administrativos, financiero y de recursos humanos-.

Por todo ello, CSIF, el sindicato representativo en el comité de empresa, ha solicitado una reunión urgente al Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades para abordar la situación que sufre el centro. Al mismo tiempo que ha defendido recuperar la estabilidad, reforzar las plantillas en los puestos clave que se han extinguido, y desbloquear de una vez la gestión.

Recientemente ha sido nombrada una nueva directora gerente, Cristina Navarro, que ha pedido tiempo para evaluar la situación y adoptar decisiones. CSIF ya se ha reunido con ella en el marco del Comité de Empresa y ha mantenido múltiples conversaciones con el director científico, Fernando Peláez, pero también reclama un encuentro con el departamento de Diana Morant.

"El Ministerio ha mantenido recientemente reuniones con asociaciones de estudiantes, pero aún no ha convocado a CSIF, organización legítimamente constituida en el Comité de Empresa y que por tanto legalmente ostenta la representatividad del conjunto de los trabajadores. Esta circunstancia resulta difícilmente justificable desde el punto de vista de la representación institucional y del diálogo social", ha reprochado el sindicato.

Desde CSIF consideran imprescindible adoptar medidas urgentes para recuperar la "estabilidad, credibilidad institucional y prestigio" del CNIO, garantizando una gestión "transparente, profesional y orientada al interés público".