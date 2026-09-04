CSIF denuncia la contratación de estudiantes de Enfermería por algunas ONG para cubrir puestos asistenciales en Ceuta

Imagen de centenares de migrantes que acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes la contratación de estudiantes de Enfermería por parte de algunas ONG para cubrir puestos asistenciales ante la crisis migratoria de Ceuta, y ha anunciado que mantendrá una vigilancia "activa" y "rigurosa" sobre estas prácticas.

CSIF advierte a las entidades responsables de que denunciará cualquier irregularidad de este tipo ante las autoridades laborales, sanitarias y colegiales pertinentes, y hace un llamamiento a las administraciones que financian estos programas para que supervisen de "forma estricta" que todas las contrataciones sociosanitarias cumplan "escrupulosamente" con las exigencias legales y de titulación exigibles.

CSIF califica esta práctica de "inaceptable" desde el punto de vista deontológico, legal y laboral. Para la organización sindical, recurrir a alumnos en fase de formación para suplir la falta de personal graduado constituye una vulneración de las competencias propias de la titulación y abre la puerta a situaciones de intrusismo y precarización encubierta en un colectivo profesional que, a su juicio, ya arrastra altos niveles de temporalidad e inestabilidad.

En este sentido, subraya que la atención sanitaria destinada a personas migrantes exige el mismo rigor técnico que el resto de usuarios. "La sustitución de enfermeras tituladas por estudiantes no solo merma las garantías de una atención de calidad con plenas competencias clínicas, sino que traslada una responsabilidad asistencial, legal y ética improcedente a jóvenes que aún se encuentran en periodo académico", añade.

Tras ello, insiste en que la atención a colectivos vulnerables no puede prestarse mediante fórmulas de bajo coste. Por ello, exige profesionalidad, titulación oficial y respeto a las competencias sanitarias. "Un estudiante está en fase formativa, no para sustituir la contratación de enfermeras graduadas ni para maquillar la escasez de recursos de ciertas entidades", explica en sindicato.

Por último, CSIF recuerda que la Enfermería es una profesión regulada que exige titulación universitaria y colegiación obligatoria para ejercer con autonomía y plena seguridad jurídica. "Abaratar costes recurriendo a perfiles en formación supone un agravio directo a los profesionales titulados y un paso atrás en la dignificación de una profesión castigada por la precariedad laboral", concluye.