CSIF denuncia el cierre de miles de camas y de quirófanos por escasez de plantilla por la falta de refuerzos en verano

Archivo - Paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF ha denunciado el cierre de miles de camas y de quirófanos por la escasez de plantilla por la falta de refuerzos en verano de las comunidades autónomas.

CSIF constata que, una vez más, que "los medios disponibles son insuficientes" y señalan que será más evidente en julio. Según los datos a los que han tenido acceso, las comunidades autónomas han facilitado datos disgregados por hospitales y servicios, sin que haya una estructura homogénea que permita comparar los datos con años anteriores, "lo que impide realizar un diagnóstico claro sobre los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS) para atender a la población".

La falta de profesionales vuelve a ser uno de los principales problemas detectados, así observan que hay dificultades para cubrir Medicina y Enfermería, especialmente en Atención Primaria, así como déficits en TCAE, Celadores, Administrativos, Matronas, Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico y Laboratorio, Pediatras, Médicos de Familia y Enfermeras de Familia.

CSIF exige que las CCAA "negocien, elaboren e informen" sobre los planes de refuerzo con la planificación suficiente y desglosados por centros, categorías profesionales, camas disponibles, Atención Primaria, actividad quirúrgica, urgencias, unidades afectadas, reducción de horarios y aumentos de listas de espera.