CSIF denuncia que Ciencia "deja en la estacada" a nueve trabajadores de empresas externas del CNIO que cesan este martes

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Ministerio de Ciencia "deja en la estacada" a los nueve trabajadores de empresas externas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que van a cesar este martes, hecho del que ya alerto previamente y que se justifica tras el cese de su gerente, José Manuel Bernabé.

Según argumenta, estos empleados son secretarias con una antigüedad de entre 10 y 20 años en el centro, con tareas de Secretaría en los Programas de Investigación (organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones claves en el desarrollo de la labor de los investigadores).

En los próximos días también cesará personal informático y de logística, ha continuado CSIF, que considera que estas salidas van a dificultar y ralentizar los proyectos de investigación. Además, ha manifestado que queda sin solucionar el vacío de poder y la ausencia de firmas para contratos en el CNIO, producido tras la salida de Bernabé.

SE ESTUDIAN ACCIONES JURÍDICAS

Por ello, este sindicato ha asegurado que se encuentra estudiando acciones jurídicas para defender a este colectivo, así como medidas de presión y movilizaciones. De hecho, ha indicado que, de manera inminente, iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exponerles la gravedad de la situación.

Todo en un contexto en el que la presidenta de la Fundación CNIO, Eva Ortega, ha enviado una carta a los directores de Programas, en la que ha indicado que en esta institución son "plenamente conscientes de la situación que atraviesa el centro y del impacto que los recientes acontecimientos han podido tener tanto en su funcionamiento como en su reputación".

"El Patronato está trabajando con la máxima prioridad para adoptar las medidas necesarias que garanticen la estabilidad institucional, la continuidad operativa y el adecuado funcionamiento de la gestión del CNIO", ha explicado, para añadir que se ha analizado lo planteado "tanto en lo relativo a la cobertura urgente de las funciones de firma y gestión como a la necesidad de fortalecer la estructura administrativa y de gestión del centro".