CSIF denuncia el cese de 200 trabajadores temporales del Hospital Gómez Ulla en las "próximas fechas"

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que, en las "próximas fechas", se va a cesar a unos 200 trabajadores temporales que realizan diferentes funciones en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Según han indicado fuentes del sindicato, esto va a dejar al centro "en una situación muy delicada". La organización está en conversaciones con el Ministerio de Función Pública para exigir que se mantenga a este personal hasta que se resuelva la Oferta de Empleo Público (OEP), como permite la Ley. "De momento, se han comprometido a mantener al 40 por ciento, pero es insuficiente", han subrayado.

El hospital está atendiendo en la actualidad la cuarentena de los 14 españoles procedentes del crucero afectado por el brote de hantavirus, pero CSIF ha recordado que el centro también atiende a personas del distrito y "debe seguir funcionando".