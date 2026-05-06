CSIF demanda información, protocolos y medios de protección para el personal que atenderá al crucero

Archivo - Sanitario con mascarilla. - JUANMONINO/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha demandado este miércoles al Gobierno y a las administraciones implicadas información, protocolos y medidas de protección para el personal de primera línea que participará en el dispositivo de atención al crucero 'MV Hondius' a su llegada a Canarias.

CSIF ha solicitado estas medidas preventivas para el personal dependiente de la autoridad portuaria, sanitarios, de emergencias, policías, militares, así como para el personal del Hospital Gómez Ulla y el dispositivo del traslado a Madrid, entre otros, con el objetivo de garantizar su protección.

En concreto, el sindicato ha reclamado información y medidas preventivas, información de la llegada a puerto y protocolos de actuación, incluidas bioseguridad, ante la tripulación, zonas de seguridad, aislamiento, desinfección y manipulación de residuos.

Asimismo, ha instado a proporcionar medios materiales de protección, como mascarillas, guantes, epis, y garantizar transparencia y comunicación interna "en todo momento". En esta línea, ha pedido "coordinación" y "entendimiento institucional" a las distintas administraciones públicas involucradas.