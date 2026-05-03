CSIF critica que casi 6.000 médicos se quedarán sin plaza MIR este año

Archivo - Adolescente en el médico. - MEDIAPHOTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) "sigue siendo insuficiente" y, en el proceso de elección que comienza este lunes para los futuros médicos residentes, cerca de 6.000 se quedarán sin una.

CSIF ha enfatizado su denuncia sobre la escasez de plazas en disputa, sobre todo teniendo en cuenta la "necesidad urgente" de refuerzos del Sistema Nacional de Salud (SNS). En total, ha indicado que 15.084 médicos accederán al proceso de asignación de 9.276 plazas.

El sindicato considera que los "esfuerzos" del Gobierno por aumentar el número de plazas desde 2018 son "insuficientes" y, como ejemplos, ha apuntado al caso de Medicina Familiar y Comunitaria, donde solo hay 30 plazas más respecto al año anterior, y a la novedad de esta convocatoria, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas convocadas.

La organización ha detallado que la escasez de plazas se extiende a enfermería, donde hay 2.278 plazas, 108 más que el año pasado, para 8.741 profesionales, por lo que casi 6.500 enfermeros se quedan sin plaza.

"PÉSIMA" PLANIFICACIÓN

Para CSIF, estos datos contrastan con las necesidades del SNS, que perdió 34.500 empleos netos entre agosto de 2025 y marzo de 2026 y donde se observan "profesionales desbordados de trabajo, demora en las citas, aumento en listas de espera e incremento de la carga burocrática". Asimismo, ha recordado que un 28 por ciento de los médicos de Atención Primaria tienen edades comprendidas entre 60 y 65 años, próximos a jubilarse.

CSIF ha denunciado la "pésima" planificación de las autoridades sanitarias en las últimas décadas, que ha provocado un "enorme déficit de profesionales", sobre todo en algunas especialidades, así como la marcha de profesionales a otros países, otras comunidades autónomas o a la medicina privada debido a las condiciones laborales y retributivas de la sanidad pública.

Por ello, ha exigido al Gobierno una "verdadera" política de demografía sanitaria; la habilitación inmediata de más acreditaciones de unidades docentes para Medicina Familiar y Comunitaria; un reconocimiento retributivo de la tutorización de residentes en todas las comunidades autónomas; y establecer los mecanismos oportunos para desarrollar la especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica.

En paralelo, ha reclamado la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas y vincular la jornada laboral a los objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla.