CSIF cree que la AEMPS no cumplirá objetivos en 2026 por poca financiación y fuga profesional, que puede llegar "al 15%" - CSIF

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Pilar Navarro, ha participado, frente al Ministerio de Sanidad, en una nueva concentración de protesta por la falta de financiación y la fuga de profesionales en este organismo, que podría llegar "al 15 por ciento" en 2026, por lo que considera que este no va a poder cumplir sus objetivos.

"La Agencia no va a poder cumplir objetivos ni los compromisos que tiene con la sociedad y con los distintos estamentos y organismos europeos", ha subrayado en este segundo acto reivindicativo a las puertas de la sede ministerial, tras el primero desarrollado en noviembre. Según ha señalado, este órgano ministerial "establecerá una serie de prioridades en sus actuaciones" si no hay un cambio de escenario.

Para evitar la situación estimada para este año, ya que actualmente "el trabajo lo está absorbiendo el resto del personal de la Agencia", Navarro ha reclamado, a "Función Pública" y a "Hacienda", que "saquen de una vez la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)", con "unos 200 puestos de trabajo" nuevos.

A su juicio, esta medida a tomar por los referidos Ministerios "sería uno de los puntos por el que, quizás, se pudiera retener el talento en la Agencia". Al respecto, ha corroborado que, "el año pasado, casi un 10 por ciento de la plantilla se fue", siendo esta de cerca de 600 trabajadores.

"La gente se está yendo porque hay unas RPT que no son adecuadas a los puestos de trabajo que ahora mismo se están desarrollando", ha continuado, para añadir que "hay departamentos que están muy afectados". "Por ejemplo, en Química y Tecnología Farmacéutica, este mes de marzo se van tres personas", ha expuesto, al tiempo que ha indicado que, por ello, "el trabajo recae sobre el resto del personal".

DESARROLLO DE UNA CARRERA PROFESIONAL AJUSTADA

Según considera, la AEMPS no está reconocida "como un organismo público de referencia". "Somos los que garantizamos (...) seguridad, calidad y eficacia de los productos derivados de la salud: los medicamentosn y los productos sanitarios", ha manifestado, por contra, al tiempo que ha exigido "el desarrollo de una Carrera Profesional ajustada a las especificidades de la Agencia Española del Medicamento".

"La diferencia de productividades" ha sido destacada en este apartado por esta representante sindical, que ha concretado que esta se aprecia "respecto al Ministerio" de Sanidad. Pese a que la AEMPS está integrada en el mismo, "las productividades dentro de los mismos niveles son diferentes en la Agencia y el Ministerio y esto, claro, crea muchísimo malestar al personal", ha sostenido.

Navarro, que ha calificado la situación de este órgano de Sanidad como "precaria", ha aseverado que no han obtenido respuesta ministerial de momento. La prolongación de esta coyuntura ha provocado, entre otras consecuencias, que se haya "perdido, por tanto, presencia en Europa", ya que "no había personal que cualificar" en "los laboratorios de materias primas".

A todo ello se une el hecho de que la AEMPS "asume un volumen de trabajo mayor que el de hace cinco años, con una merma de capital humano", ha explicado. De hecho, el número de ensayos clínicos autorizados ha aumentado en más de un 10 por ciento, a lo que se une la nueva carga regulatoria derivada de la pandemia, el aumento de autorizaciones y actuaciones para asegurar el suministro y la mayor carga administrativa y europea.