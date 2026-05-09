CSIF confirma que los trabajadores del Puerto de Granadilla disponen de medios para recibir al MV Hondius

PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confirmado que los trabajadores del Puerto de Granadilla en Tenerife disponen de los equipos de protección necesarios para recibir la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

El sindicato ha tomado la decisión de personarse 'in situ' en el puerto tras haber denunciado públicamente la necesidad "urgente" de contar con protocolos claros, medios adecuados y Equipos de Protección Individual (EPI) de los trabajadores en el puerto.

CSIF ha incidido en que considera "imprescindible" garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria, especialmente de aquellos colectivos más expuestos como Policía Portuaria, personal de operaciones, mantenimiento y servicios auxiliares.

Por ello, ha verificado 'in situ' la disponibilidad de EPI adecuados, la activación de los protocolos de bioseguridad y la coordinación con Sanidad Exterior y el resto de autoridades competentes.

HAY MASCARILLAS, EPI Y MATERIAL DE BARRERA

Durante la visita, el sindicato ha constatado que los trabajadores cuentan con EPI de protección biológica, incluyendo mascarillas FFP3, guantes, gafas y material de barrera.

Asimismo, se han activado los procedimientos preventivos previstos para riesgos biológicos en situaciones de alerta sanitaria y ha corroborado que la operativa del puerto se encuentra bajo supervisión constante, manteniéndose un seguimiento directo de la evolución del caso y de las instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Tras el chequeo, CSIF ha asegurado que seguirá "vigilante" y mantendrá presencia activa en los puertos de la provincia para asegurar que ningún trabajador quede expuesto sin la protección adecuada. A su vez, ha remarcado que la transparencia y la anticipación son esenciales en cualquier escenario de riesgo sanitario.

Por último, el sindicato ha reiterado su compromiso con la defensa de la seguridad laboral y ha exigido que cualquier decisión operativa relacionada con este buque se adopte con el máximo rigor técnico y preventivo. CSIF continuará informando a la plantilla y a la ciudadanía conforme avance la situación.