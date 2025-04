CSIF se concentra ante Sanidad para "presionarlo" a presentar una propuesta laboral y económica en el Estatuto Marco

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 profesionales de la sanidad convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este lunes frente al Ministerio de Sanidad para "presionar" al departamento dirigido por Mónica García y que este presente una nueva propuesta con mejoras salariales y una nueva clasificación para "todos" los colectivos y categorías en el Estatuto Marco que se encuentra en negociación.

"El objetivo de esta concentración es presionar al Ministerio porque no está presentando una propuesta de clasificación y económica que nos satisfaga. Le hemos dicho que cuándo la van a presentar y dicen que presentarán otra, pero ya nos ocurrió que tuvimos que levantarnos de la mesa hace un año, entonces la verdad que tenemos una desconfianza total en el ministerio de Mónica García", ha señalado el presidente del sector nacional de sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, en declaraciones a los medios.

Esta movilización es la primera realizada por CSIF en relación con el Estatuto Marco y se ha convocado después de que se cumpliera el plazo del ultimátum que la organización sindical registró en Sanidad hace unas semanas, en el que instaba al Ministerio a cumplir sus demandas antes del 3 de abril, algo que no ha sucedido. Precisamente, los manifestantes han gritado durante la concentración consignas como "Estatuto Marco con presupuesto para Sanidad", "Jubilación anticipada" o "Reclasificación profesional", sus principales demandas.

La concentración ha coincidido además con una nueva reunión del ámbito de negociación del Estatuto Marco, que ha tenido que paralizarse debido al corte del suministro eléctrico que ha sufrido España a nivel nacional. Aunque la reunión ha quedado sin terminar, Hontangas ha precisado que el Ministerio no iba a presentar en ella ninguna propuesta encaminada a satisfacer las demandas de CSIF.

Según ha detallado Hontangas, Sanidad "no quiere presentar" la reclasificación y propuesta económica "porque lo quiere volcar en las comunidades autónomas". "Entonces no queremos que las CCAA se nieguen a esto por un problema de infrafinanciación de la sanidad, que es el pilar fundamental de nuestro estado", ha señalado.

Por su parte, el presidente del sector económico de sanidad de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega, ha destacado que el Estatuto Marco lleva más de dos años en negociación y que junto a la falta de una mejora de las condiciones laborales y retributivas, Sanidad tampoco ha dicho nada sobre la jornada laboral, ni sobre la jubilación anticipada y voluntaria por coeficientes reductores y, por tanto, el contrato relevo.

"También está claro que este Gobierno está ahora mismo paralizado y la prueba es que no tenemos Presupuestos Generales del Estado. Nosotros ya lo avisamos esto hace tiempo y si no empiezan a tomarse en serio al personal de la sanidad, que es el colectivo que cuida de la salud de toda la ciudadanía, nosotros vamos a comenzar a extender estas movilizaciones por todo el territorio nacional", ha advertido Vega.

EXTENDER LAS MOVILIZACIONES

Los portavoces de CSIF durante la concentración han aseverado que el sindicato tiene preparadas otras movilizaciones que se llevarán a cabo si Sanidad no presenta las propuestas que reclama. La siguiente reunión del ámbito de negociación se producirá el día 14, y no el 12 como estaba previsto, por problemas de agenda del Ministerio. "A nosotros nos de igual la fecha, nos importa lo que se está negociando. Esperamos que el día 14 presenten una nueva propuesta, si no la presentan seguiremos con movilizaciones sin descartar ningún escenario", ha apuntado Hontangas.

En este sentido, tienen pensado realizar una nueva manifestación el día 6 de mayo, pero están viendo en qué formato materializarla y adónde la van a dirigir, si al Ministerio de Sanidad o van a elevar la presión al Gobierno. Asimismo, entre sus previsiones se encuentran realizar campañas informativas en los centros de trabajo, reunirse con los grupos parlamentarios y trasladar una queja a Bruselas.

Las "líneas rojas" de CSIF para la negociación del Estatuto son la "adecuada" clasificación del nivel de las diferentes profesiones de la Sanidad, acorde a titulación exigida, responsabilidad, especialidad, etc., con "la debida" concreción económica; la aplicación de lo dispuesto en el art. 76 del TREBEP para técnicos medios y superiores al grupo C1 y B; y la jubilación voluntaria parcial y anticipada y por coeficientes reductores.

Además, entre sus demandas se encuentran la jornada de 35 horas y la reducción de horas diarias de guardia, sin merma retributiva; la equiparación salarial en el conjunto de las CCAA; recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de sueldo de 2010 con el cobro de la paga extra íntegra y subidas salariales pendientes; desarrollo de la carrera profesional en todas las comunidades y para todas las categorías; y revisión del régimen de compatibilidades para evitar la fuga de profesionales.