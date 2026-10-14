CSIF cifra en un millón de euros el remanente de tesorería de Muface y denuncia el deterioro de la asistencia

Archivo - Varias personas con banderas de CSIF durante una concentración de CSIF frente al Ministerio de Hacienda. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el deterioro de la asistencia sanitaria en las mutualidades de funcionarios ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el fin de la legislatura, y ha advertido de que el remanente de tesorería de Muface se sitúa en apenas un millón de euros.

En una nota de prensa publicada este miércoles, el sindicato ha explicado que en el Consejo General de Muface se han abordado las cuentas de 2025, un ejercicio marcado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria tanto en España como en el extranjero, que obligó a tramitar un suplemento de crédito de 285.022.509,77 euros.

Según CSIF, al tratarse de un presupuesto prorrogado, la contratación de estos conciertos no estaba prevista, por lo que fue necesario recurrir a dicho suplemento para cubrir las insuficiencias presupuestarias. La financiación se realizó con cargo al remanente de tesorería de Muface, que, según los datos facilitados en el Consejo, se sitúa actualmente en apenas un millón de euros. La nueva cifra se conocerá al cierre de 2026.

CSIF ha advertido de que esta situación coincide con un deterioro de la asistencia sanitaria en Muface, así como en la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas). Entre los problemas denunciados figuran la reducción de los cuadros médicos, el cierre de centros, el aumento de las listas de espera, las dificultades de cobertura y la falta de determinadas especialidades en poblaciones rurales y capitales de provincia.

El sindicato ha reclamado la firma de convenios de asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas. Según ha detallado, actualmente solo están vigentes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.

Además, ha denunciado demoras en el pago de urgencias hospitalarias cuando los pacientes son derivados a la sanidad pública y deben adelantar el coste de la atención, así como retrasos en los trámites con las compañías, en las cartas de pago y en la resolución de reclamaciones. También ha señalado la existencia de trámites burocráticos prolongados en situaciones relacionadas con la cobertura sanitaria.

CSIF ha añadido que la Administración no ha aclarado si los mutualistas deberán incorporarse al sistema de urgencias 112 ni si se reducirá el copago farmacéutico. Por ello, ha reclamado que se retome el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo incluido en el Acuerdo Marco con Función Pública para abordar estas cuestiones.

14.000 PERSONAS HAN PASADO A LA SANIDAD PÚBLICA

Por otro lado, el sindicato ha recordado que, según datos de la propia Administración expuestos en el Consejo celebrado el pasado verano, un total de 14.000 personas habían abandonado desde el año pasado el concierto sanitario de Muface para pasar a la sanidad pública.

En concreto, 7.664 personas realizaron este cambio en 2025, otras 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio. CSIF ha indicado que esta opción se ha incrementado en seis puntos desde la entrada en vigor del último concierto sanitario.

Ante esta evolución, la organización ha reclamado a Muface un informe sobre la situación en las localidades donde se ha producido un mayor trasvase de mutualistas a la sanidad pública, al considerar que permitiría conocer el alcance del deterioro de la asistencia. Según ha denunciado, los responsables de la mutualidad no han respondido a esta petición.

El sindicato ha advertido de que permanecerá vigilante y ha avisado de que retomará las movilizaciones si no se establecen garantías para una adecuada prestación asistencial y para el futuro de las cuentas. Asimismo, ha exigido que continúe el trabajo para mejorar el mutualismo administrativo y que este no quede paralizado por la convocatoria de elecciones generales.

CSIF RECLAMA MEJORAS TAMBIÉN EN MUGEJU

En cuanto a Mugeju, la mutualidad de los funcionarios de Justicia, cuya renovación del concierto sanitario está negociando actualmente la Administración, CSIF ha exigido información clara sobre el futuro de la asistencia.

Entre sus reivindicaciones figuran establecer criterios claros para determinar los casos de urgencia vital que permiten recibir atención en la sanidad pública, incorporar a los mutualistas al sistema de emergencias 112, extender los convenios de asistencia sanitaria a localidades de menos de 20.000 habitantes y reforzar los cuadros médicos.