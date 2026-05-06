CSIF alerta de una "grave situación sanitaria" en la cárcel de Valdemoro por la falta de personal médico

Archivo - Exterior de la Cárcel de Valdemoro/Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles sobre la "grave situación sanitaria" que se está produciendo en el Centro Penitenciario Madrid III, situado en Valdemoro, ante la falta de personal médico.

De acuerdo con el sindicato, el centro apenas cuenta un único medio en activo y que además, afirman, es un profesional contratado con horario limitado de lunes a viernes de 15 a 21 horas y, por tanto, no perteneciente a la plantilla estructural.

Esta situación ha llevado a que recientemente, ante la agresión a un interno y la ausencia de médico, fuera necesario recurrir a los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid para su traslado a un hospital, lo que evidencia "la incapacidad del sistema actual".

El sindicato ha recalcado que de las once plazas de médicos previstos en la Relación de Puestos de Trabajo de la prisión, ninguna de ellas está "cubierta de forma efectiva" y todas están "vacantes" en la actualidad, lo que provoca que durante las noches y fines de semana la prisión no cuente con atención médica presencial.

Ante esta "carencia estructural", el personal de enfermería se está viendo obligado a asumir "en numerosas ocasiones" funciones que no le corresponden, incrementando así su carga de trabajo y exponiéndolos a una situación de "riesgo y responsabilidad".

CSIF reconoce que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha implantado un sistema de telemedicina como posible solución, si bien la consideran "insuficiente" porque no cubre todas las mañanas ni los fines de semana y es a todas luces "ineficaz" al estar compartido con otras cuatro prisiones de España.

En este contexto, el sindicato ha exigido la "cobertura urgente de todas las plazas vacantes de personal médico" en la prisión de Valdemoro, la "contratación inmediata" de profesionales sanitarios que garanticen la presencia médica en todos los turnos, y la adopción de "medidas estructurales eficaces" para "paliar el déficit sanitario" en las instituciones penitenciarias.