CSIF advierte de que el Sistema Nacional de Salud "resiste" gracias al compromiso de sus profesionales

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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que el Sistema Nacional de Salud "resiste" gracias al compromiso de sus profesionales, al tiempo que señala que los indicadores del Barómetro Sanitario 2025 evidencian problemas estructurales que requieren una "respuesta inmediata".

En este contexto, CSIF subraya que el sistema mantiene "fortalezas claras", especialmente por la confianza en sus profesionales, pero arrastra un déficit de planificación y de recursos humanos que está "deteriorando" la percepción ciudadana.

Según el sindicato, entre los principales problemas se encuentran el déficit de plantillas, las listas de espera, la saturación de la Atención Primaria, la desigualdad territorial y la infrafinanciación.

En esta línea, el sindicato recuerda que, según el Barómetro Sanitario 2025, el 51,6 por ciento de la población considera que el sistema sanitario público funciona bien o con algunos ajustes, mientras que el 20,2 por ciento cree que necesita cambios profundos, el dato más alto de la serie. Además, la satisfacción media se sitúa en un 6,02 sobre 10, el nivel más bajo desde 2015.

En el caso de la Atención Primaria, el CSIF destaca que se trata del "epicentro" del conflicto sanitario. Así, denuncia el acceso deficiente a la Atención Primaria, la sobrecarga profesional, la demora media aproximada de 9 días, así como la desviación hacia las urgencias por falta de cita, generando un colapso indirecto.

"La Atención Primaria necesita una reforma urgente: sin más profesionales, sin agendas razonables y sin tiempo suficiente por paciente, el sistema seguirá trasladando presión a las urgencias y deteriorando la calidad asistencial", afirma el CSIF.

Respecto a la salud mental, el sindicato indica que continúa siendo un área "claramente infrafinanciada", con una dependencia creciente del sector privado. Por ello, considera necesario incrementar profesionales, integrar la salud mental en Atención Primaria y desarrollar un plan nacional "realista".

Por otra parte, CSIF advierte sobre la desigualdad territorial. En este punto, propone defender la cohesión del Sistema Nacional de Salud, establecer estándares mínimos estatales, garantizar la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y una planificación homogénea de recursos humanos.

Asimismo, el sindicato también alerta sobre el crecimiento de la sanidad privada tras la pandemia, lo que, a su juicio, refleja un riesgo de dualización del sistema y evidencia que la infrafinanciación de la sanidad pública está debilitando su capacidad de respuesta.

Para CSIF, las principales prioridades pasan por el refuerzo de las plantillas como eje central, la puesta en marcha de un plan nacional de reducción de listas de espera, una reforma integral de la Atención Primaria y un plan específico de salud mental. También plantea la homogeneización territorial del Sistema Nacional de Salud, el blindaje del sistema público frente a la privatización y una digitalización con garantías laborales.